Parlamentul European la 70 de ani: „Vocea cetățenilor și valorile democratice”

Biroul de presă al PE, Strasbourg 22 noiembrie 2022

În cadrul ceremoniei desfășurate în hemiciclul de la Strasbourg, eurodeputații au marcat împlinirea a 70 de ani de la crearea Adunării Comune a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului în 1952, precursoarea PE.

Președinta PE, Roberta Metsola, a deschis ceremonia și a subliniat modul în care, în cei 70 de ani de la prima reuniune a Adunării Comune a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO), din 1952, „adunarea și-a consolidat puterea”. „Parlamentul European, a subliniat ea, a devenit singurul parlament transnațional din lume ales în mod direct, multilingv, multipartit. Cei 705 membri aleși în mod direct sunt expresia opiniei publice europene (…). Astăzi, mai mult ca niciodată – acest Parlament susține vocea democratică a cetățenilor și valorile democratice europene.”

Discursul său a fost urmat de contribuții din partea prim-miniștrilor celor trei țări care găzduiesc sediul Parlamentului.

Premierul belgian, Alexander de Croo, a declarat: „Proiectul politic european de astăzi este impulsionat în principal de cetățeni vizionari, de europeni”, care solicită un răspuns al UE la crize precum migrația, COVID-19 și energia. Parlamentul European este, a adăugat acesta, „unul dintre cei mai puternici legiuitori din lume. Astăzi europenii pot fi mândri de drumul pe care l-am parcurs împreună”. „Această instituție reprezintă catharsisul unei lungi istorii de violență în rândul țărilor europene, reprezintă tot ceea ce este mai bun în noi, europenii”, a concluzionat de Croo.

Premierul luxemburghez, Xavier Bettel, a declarat: „La șapte ani după cel de-al Doilea Război Mondial, am decis să creăm ceva împreună. În acele zile, oamenii nu aveau dreptul de a trăi impreuna pentru că erau diferiți; astăzi trăim într-o zonă de libertate pentru cetățeni”. Xavier Bettel a concluzionat: „Nu aș fi avut dreptul să fiu liber în timpul celui de-al Doilea Război Mondial: sunt liberal, am descendență evreiască și sunt căsătorit cu un bărbat. Iată-mă astăzi șef de guvern. Acesta este proiectul european. Suntem diferiți, dar bogăția noastră se regăsește în această diversitate.”

Premierul francez, dna Élisabeth Borne, a subliniat rolul Franței în construirea Uniunii Europene și importanța simbolică a orașului Strasbourg ca unul dintre locurile sale oficiale de desfășurare a activității. În plus, domnia sa a subliniat angajamentul Franței față de un viitor european comun: „Orașul Strasbourg reprezintă Europa – Europa care are trecutul său, dar care are și viitorul său comun”, a declarat Borne. „Și nu trebuie să uităm ce este Europa, de unde a venit și încotro se îndreaptă.”

Intervențiile grupurilor politice

Luând cuvântul după prim-miniștri, majoritatea liderilor celor șapte grupuri politice au subliniat că Europa are un viitor numai dacă este democratică. Parlamentul European trebuie dotat cu drepturi legislative depline în beneficiul cetățenilor, cetățenia europeană consolidând cetățenia națională. Spiritul originar al Parlamentului a fost de a crea o instituție politică deschisă, nu opusă, oricărei țări. Trebuie să continuăm să reprezentăm acest spirit și să-l adaptăm la timpurile pe care le trăim acum, au adăugat aceștia. Provocările cu care se confruntă Europa au fost menționate de vorbitori, care au insistat că ar fi util să redescoperim spiritul din 1952 care a condus la crearea acestei instituții. Au fost exprimate, de asemenea, și opinii critice și antieuropene. Dar, potrivit președintei Metsola, acest lucru dovedește doar că pluralismul, diversitatea și democrația își au locul în Parlament.

Ceremonia s-a încheiat cu interpretarea Odei Bucuriei a lui Beethoven.

Context

10 septembrie 2022 a marcat cea de-a 70-a aniversare a primei reuniuni a Adunării Comune a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO). Convocată în 1952, aceasta a cuprins 78 de deputați numiți din parlamentele naționale ale fiecărui stat membru. În 1958, în urma creării Comunității Economice Europene și a Comunității Europene a Energiei Atomice, Adunarea Comună a CECO a fost extinsă și redenumită „Adunarea Parlamentară Europeană”. În 1962, a adoptat denumirea de „Parlamentul European