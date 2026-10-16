Parteneriat strategic între RoAid și ANRE pentru consolidarea asistenței oficiale acordate pentru dezvoltarea Moldovei de România

În calitate de stat membru al Uniunii Europene și de participant la Comitetul pentru Asistență pentru Dezvoltare al OECD, România își reafirmă angajamentele internaționale prin extinderea cooperării instituționale interne. În acest context, Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei -ANRE au semnat un Acord-cadru de colaborare pentru implementarea obiectivelor strategice din cadrul Programului multianual privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară.

Prin acest acord, ANRE devine partener instituțional în derularea proiectelor anuale finanțate și raportate oficial de România, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul proiectului “Transfer de expertiză în domeniul afacerilor europene” care prevede acordarea de expertiză, în continuare, către autoritățile din Republica Moldova, aspect esențial în contextul procesului de integrare europeană și al alinierii cadrului de reglementare la standardele Uniunii Europene.

În perioada 05-09 octombrie, reprezentanții ANRE s-au deplasat la sediul ANRE Moldova, din Chișinău, în vederea susținerii ședințelor de lucru susținute în vederea transferului de bune practici și asistență tehnică prevăzute în proiect. Temele de interes abordate, în această sesiune de lucru, privesc implementarea Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT), transpunerea Deciziei Consiliului Ministerial D/2022/03/MC-EnC (Electricity Integration Package) în legislația națională și implementarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 943/2019.