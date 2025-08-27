Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2 de măsuri fiscale

La sediul Guvernului, liderii partidelor din coaliție s-au întâlnit ieri seară pentru modificări ale pachetului 2 de măsuri fiscale. A fost o nouă seară de discuții intense între partenerii de guvernare.
Partidele de coaliție au mai decis și că valoarea capitalului social pentru înființarea unui SRL se schimbă. Cât despre reducerea posturilor din primării și consilii județene, aceasta se va face pe baza datelor de la INS, conform stirileprotv.ro.
La Palatul Victoria a fost, pentru scurt timp, și președintele Nicușor Dan. Pe lângă reforma pensiilor speciale, coaliția a discutat și reforma companiilor de stat, care prevede, printre altele, reducerea membrilor din Consiliile de Administrație la trei și scăderea indemnizațiilor pe care le primesc. Vor mai fi cinci membri doar în cazuri speciale.
Au fost agreate și modificările din Sănătate: șefii de secție din spitale vor fi aleși prin concurs.
PSD, PNL, USR și UDMR au dat undă verde și pentru taxa de 25 de lei pentru coletele cu valoare declarată de sub 150 euro venite din afara UE, majoritatea din China.
Deși ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunțase creșterea capitalului social minim pentru cei care vor să-și deschidă un SRL de la 1 leu la 8.000 de lei, măsura s-a schimbat. Astfel, se introduc trei praguri pentru capitalul social: 500 de lei, 5.000 de lei și 90.000 de lei.
Plafonul maxim pentru plata CASS, modificat
Iar plafonul maxim pentru plata CASS de către cei care obțin venituri din activități independente a fost și el modificat. Dacă inițial propunerea era de 90 de salarii minime brute pe an, în final a scăzut la 72, dar tot mai mare față de plafonul din prezent.
Restructurările din primării și consilii județene să se facă potrivit ponderii populației
La capitolul administrație locală, partidele au decis ca restructurările din primării și consilii județene să se facă potrivit ponderei populației, care reiese din datele Institutului Național de Statistică și nu din cele de la Recensământ.
Tot PSD aduce în discuție taxarea profiturilor din criptomonede cu 16%, limitarea deducerii TVA de către firme doar pentru anumite produse și servicii, dar și suprataxarea marilor averi de peste 500 de mii de euro, impozit care acum este de 0,3% și care ar putea crește la 0,9%.
USR insistă pentru reforma din companiile de stat. Institutul Levantului, de pildă, Academia de Științe Medicale sau Institutul pentru Drepturile Omului ar putea fi desființate.
Guvernul Bolojan își asumă răspunderea în Parlament pentru pachetul doi
S-a decis și calendarul pachetului doi de măsuri fiscale. Acesta ar urma să fie discutat într-o ședință de Guvern vineri sau sâmbătă, pentru ca săptămâna viitoare, luni dimineață, partidele să depună amendamente, iar seara, Guvernul Bolojan să-și asume răspunderea în fața Parlamentului.
Restructurările din primării și consilii județene privind privind reducerea numărului de posturi din administraţia publică locală, reprezintă mai degrabă o cârpeală care nu rezolvă reducerea deficitului bugetar excesiv și nu contribuie substanţial la stabilizarea datoriei publice. Pentru asta e necesară o reformă administrativ-teritorială autentică . In acest sens există depus la parlament un proiect de lege privind reorganizare administrativ-teritorială a României pe structura regiunilor de dezvoltare:
(Vezi: https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2024/10/Proiect-USR-Reorganizarea-teritoriala.pdf)
Asadar, reforma administrativ-teritorială este o necesitate si aceasta se poate face foarte simplu fără modificarea constitutiei , printr-o lege organică in care să fie prevăzută comasarea mai multor judete in structuri administative mai mari. Această comasare contribuie la reducerea numărului de judete si păstrarea denumirii de „judet” prevăzută in actuala constitutie. Este modelul Poloniei care a făcut regionalizarea in 1999 prin comasarea celor 49 de voievodate existente (similare cu judetele de la noi) in 16 mari voievodate pentru a corespunde cerintelor Uniunii Europene.
Prin reducerea numărului de judete s-ar reduce automat si numărul de prefecturi si institutii deconcentrate care in prezent sunt răspândite în cele 40 de judete si în municipiul București.
Uniunea Europeană a creat un sistem de clasificare comun al unităților teritoriale din țările membre denumit NUTS (Nomenclature of territorial units for statistics), având drept scop realizarea de analize socioeconomice în cadrul regiunilor, cât și pentru încadrarea intervențiilor în contextul politicii de coeziune a UE.
Nivelul NUTS căruia îi aparține o unitate administrativă este stabilit pe baza numărului de locuitori si anume:
-NUTS 1: Minim 3 milioane; Maxim 7 milioane;
-NUTS 2: Minim 800.000 ; Maxim 3 milioane, echivalent cu regiunile de dezvoltare ;
-NUTS 3: Minim 150.000 ; Maxim 800.000, echivalent cu actualele județe de la noi ;
De asemenea, in România sunt 2862 de comune din care 2.390 au sub 5.000 de locuitori, 891 n-au nici măcar 2.000 de oameni. Avem 216 orașe din care 117 au sub zece mii de cetățeni. Au însă aparate birocratice stufoase care le conduc, în mai toate cazurile cu ajutor de la stat. 2.593 de localități au beneficiat de fonduri din bugetul statului pentru a putea să funcționeze. Și așa se întâmplă în fiecare an.
Si aici e nevoie de o comasare a satelor astfel încât să rezulte comune cu minimum 5000 de locuitori capabile să-si asigure cheltuielile de functionare din bugete proprii.
In concluzie, e nevoie de o reformă administrativ-teritorială care să asigure dezvoltarea economico- socială a țării pe o bază sustenabilă.
(Vezi si: https://propolitica.ro/2025/06/30/sinteze-o-reforma-administrativ-teritoriala-care-sa-asigure-dezvoltarea-economica-si-sociala-a-tarii-pe-o-baza-sustenabila-este-obligatorie/)