Partidele politice au încasat, în aprilie, peste 15 milioane lei, subvenții de la bugetul de stat

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința publicului valoarea subvențiilor alocate de la bugetul de stat și virate în contul fiecărui partid politic în luna aprilie 2026, după cum urmează:
|Nr.crt.
|Partidul politic
|Suma virată (lei)
|Data virării
|1
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|5.132.729,00
|08.04.2026
|2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|2.794.434,00
|08.04.2026
|3
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|1.983.467,00
|08.04.2026
|4
|ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
|3.035.063,00
|08.04.2026
|5
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|72.618,00
|08.04.2026
|6
|PARTIDUL SOS ROMANIA
|1.319.376,00
|08.04.2026
|7
|FORTA DREPTEI
|68.955,00
|08.04.2026
|8
|PARTIDUL OAMENILOR TINERI
|1.063.093,00
|08.04.2026
|TOTAL
|15.469.735,00
Daca s-ar intampla asa ceva in Ungaria
ati scrie ca Viktor Orban isi finanteaza partidul din bani publici…