Politic

Partidele politice au încasat, în aprilie, peste 15 milioane lei, subvenții de la bugetul de stat

Curierul Național
Autor
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința publicului valoarea subvențiilor alocate de la bugetul de stat și virate în contul fiecărui partid politic în luna aprilie 2026, după cum urmează:

Nr.crt.Partidul politicSuma virată (lei)Data virării
1PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT5.132.729,0008.04.2026
2PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL2.794.434,0008.04.2026
3UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA1.983.467,0008.04.2026
4ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR3.035.063,0008.04.2026
5PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ72.618,0008.04.2026
6PARTIDUL SOS ROMANIA1.319.376,0008.04.2026
7FORTA DREPTEI68.955,0008.04.2026
8PARTIDUL OAMENILOR TINERI1.063.093,0008.04.2026
TOTAL15.469.735,00 
Distribuie articolul
Un comentariu

  • Daca s-ar intampla asa ceva in Ungaria
    ati scrie ca Viktor Orban isi finanteaza partidul din bani publici…

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

