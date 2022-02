Patria Bank propune un produs de creditare destinat fermierilor care vor să cumpere pământ

– Creditul asigură finanțare de până la 100% din costul terenului, are o perioadă de rambursare de până la 15 ani și oferă până la 12 luni perioadă de tragere de la data semnării contractului de credit

– Prețurile pe hectar pentru suprafețe mari, comasate, de teren agricol se apropie de media UE, în timp ce suprafețele mici, izolate și fără cadastru se vând la prețuri foarte mici

– Perspectivele favorabile pentru fermieri în contextul prețurilor mari la produsele agricole sunt umbrite de scumpirea carburanților, îngrășămintelor și altor inputuri

Patria Bank, bancă locală cunoscută pentru expertiza sa în finanțarea din domeniul agro, pune la dispoziția fermierilor care vor să cumpere terenuri agricole un produs de finanțare flexibil și cu durată mare de rambursare. Oferta Patria Bank vine într-o perioadă în care prețurile terenurilor agricole sunt în creștere. Potrivit Eurostat, prețul mediu al unui hectar de teren agricol din România a ajuns la 7.163 euro în 2020, în creștere cu circa 34% față de prețul mediu al anului anterior. Din 2011, prețul mediu al terenurilor agricole din România a crescut 424%. Tendința de creștere se poate menține și în perioada următoare, deoarece prețurile terenurilor agricole din Polonia, o țară cu suprafețe agricole extinse precum România, sunt de 10.000 de euro pe hectar.

Prețurile menționate sunt plătite însă pentru suprafețe mari de teren, de paste 30 de hectare. Potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), 40% din suprafața totală agricolă eligibilă pentru subvenții nu este cadastrată. Aceste suprafețe, multe dintre ele de mici dimensiuni, sunt greu de introdus în circuitul comercial prin integrarea lor în ferme mai mari, viabile economic. Dar ele reprezintă o oportunitate de extindere pentru fermieri.

”Fermierii noștri au nevoie de un partener puternic care să le înțeleagă nevoile și care să ofere stabilitate afacerilor lor. Într-o perioadă dificilă, achiziționarea de terenuri rămâne o metodă sigură de consolidare a afacerilor agricole. Achiziția reduce riscul de creștere viitoare a prețurilor, întărește capitalul societății și crește puterea de negociere a fermierilor. Noi suntem alături de ei pe tot parcursul derulării creditului, astfel încât să le oferim cele mai bune soluții pentru afacerea lor”, declară Cezar Adrian Paladie, Manager Vânzări Regional Agro Patria Bank.

Potrivit reprezentantului Patria Bank, terenul agricol este un activ ce se amortizează într-o perioadă medie de 17-20 ani și de aceea perioada maximă de 15 pentru rambursarea creditului nu va reprezenta o povară pentru cash-flow-ul fermierilor.

Creditul pentru achiziție terenuri agricole Patria Bank este destinat tuturor formelor de organizare, precum persoane juridice, societăți agricole, persoane fizice autorizate, asociații familiale, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, producători agricoli. Terenul achiziționat poate deveni garanție pentru credit. Plata ratelor se poate face prin rate sezoniere, rate lunare egale sau rate lunare personalizate. Creditul asigură finanțare de până la 100% din costul terenului, in cazurile in care creditul este acoperit integral cu garantii reale sau fonduri de garantare, are o perioadă de rambursare de până la 15 ani și până la 1 an perioadă de tragere.

”Contextul actual prezintă oportunități și, în egală măsură, provocări pentru fermierii români. Prețurile produselor agricole sunt în creștere, dar producătorii agricoli se confruntă cu scumpirea carburanților, a îngrășămintelor și a altor inputuri. Ei sunt astfel nevoiți să achite costuri mai mari la începutul ciclului de producție fără însă să aibă garanția unui preț bun la recoltare, care să acopere costurile mărite. Noi suntem alături de ei și le oferim sprijinul și expertiza noastră pentru a-i ajuta să prospere, de la deschiderea unui cont curent, finanțare și până la obținerea subvențiilor europene”, a mai declarat Cezar Adrian Paladie, Patria Bank.