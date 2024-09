PeliPartners a acordat asistență în vânzarea celui mai mare terminal maritim de GPL din România

PeliPartners a asistat vânzătorii (Bogdan Idu și companii din grupul său), în procesul de vânzare a participației lor integrale în Octogon Gas & Logistics, societatea care operează cel mai mare terminal maritim GPL din România.

Tranzacția, care a fost finalizată la data de 4 septembrie 2024, marchează un moment important pentru toate părțile implicate. Terminalul GPL din portul Midia, un activ cheie în infrastructura energetică a regiunii, a fost vândut către grupul Nawaf Salameh Family Office, care deține și brandul Alexandrion.

„Această tranzacție reprezintă o realizare semnificativă, permițând clienților noștri să își optimizeze portofoliul de active, iar noi suntem onorați că am jucat un rol cheie în facilitarea acestei tranzacții complexe. Dincolo de experiența noastră tranzacțională extinsă, expertiza echipei noastre în finanțări corporative și dreptul concurenței a fost esențială în asigurarea unui proces ușor și eficient pentru toate părțile implicate. De asemenea, a fost o reală plăcere să lucrăm din nou cu echipa Banca Transilvania, pentru care avem o apreciere deosebită și cu care am colaborat excelent de fiecare dată”, a precizat Carmen Peli, Partener și Head of Corporate M&A la PeliPartners.

Activitatea PeliPartners a inclus asistență juridică extinsă pe întreg parcursul tranzacției, inclusiv în structurarea tranzacției, redactarea și negocierea documentelor tranzacției, îndeplinirea condițiilor suspensive, consultanță cu privire la diverse aspecte cum ar fi investițiile străine directe, concurență, aspecte de reglementare, finanțări existente, precum și asistență acordată clientului la semnarea și finalizarea tranzacției.

Echipa PeliPartners a fost coordonată de Carmen Peli (Partener), secondată de Delia Dumitrescu (Senior Associate), și a inclus pe Valentina Bujor (Associate) cu privire la aspectele tranzacționale, Oana Bucşa (Managing Associate) și Marc Bărăbaș (Associate) cu privire la aspectele de concurență și investiții străine directe ale tranzacției.

PeliPartners are o echipă specializată în proiecte complexe care solicită abordări inovative. Avocații PeliPartners au fost implicați în unele dintre cele mai importante tranzacții de pe piața românească din ultimii 20 de ani. Echipa adună o bogată experiență în domenii variate, care includ fuziuni și achiziții, finanțări, concurență, infrastructură și concesiuni, energie, drept imobiliar și drept societar.