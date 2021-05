Pentru prima dată în România, 54 de școli de stat au sărbătorit „Ziua Încrederii”

54 de școli și grădinițe de stat din România au sărbătorit, pe 13 mai, în premieră națională, „Ziua Încrederii”, în cadrul unui proces de transformare a experiențelor de învățare ale copiilor. Procesul, numit „Școala Încrederii“, aduce împreună educația, psihologia și mediul de business și vizează schimbarea relaţiilor dintre elevi, profesori şi părinţi din neîncredere în încredere, din critică în acceptare constructivă, din dependenţă în autonomie.

„Școala Încrederii” are la bază rezultatele studiului „Cercetarea şi cultivarea încrederii în şcolile din România”, care au relevat că lipsa încrederii între directori, profesori, părinţi şi elevi este una dintre principalele probleme cu care se confruntă învățământul de stat și se regăseşte, în egală măsură, în școlile din mediul urban și rural.

54 de școli și grădinițe de stat din toată țara au intrat într-un proces de transformare educațională, numit „Școala Încrederii“. Inițiativa este adresată școlilor de stat, având la bază cele mai relevante studii din domeniul educației, psihologiei adultului și copilului. Procesul de transformare aduce împreună atât elevi, profesori, directori, părinți, cât și comunitatea de business, pentru a crea un cerc al încrederii la nivelul școlii, al comunității locale și al societății în ansamblu. Până în 2030, coordonatorii acestei inițiative țintesc ca peste 1 milion de copii să studieze într-o școală a încrederii.

Pe 13 mai, școlile care fac parte din proces au celebrat „Ziua Încrederii“ printr-o serie de evenimente dedicate elevilor, părinților și comunității. Cele 54 de școli participante sunt din 18 județe și din municipiul București.

Concluziile preliminare ale studiului realizat de cercetători ai Universităţii „Babeş-Bolyai“

Procesul „Școala Încrederii“ are la bază rezultatele studiului „Cercetarea şi cultivarea încrederii în şcolile din România“, realizat pe un eșantion compus din 870 de profesori, 686 de elevi și 2.538 de părinți, de către o echipă de cercetători din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“, condusă de prof. dr. Petru Curşeu. Studiul este încă în derulare. Conform studiului, lipsa încrederii între directori, profesori, părinţi şi elevi e o problemă serioasă cu care se confruntă învățământul de stat și se regăseşte, în egală măsură, în școlile din mediul urban și rural. Impactul neîncrederii este atât pe termen scurt, pentru că școlile nu reușesc să inoveze, cât și pe termen mediu și lung, ducând la generații întregi lipsite de încredere (în ei și în ceilalți). Cercetarea a evidențiat, de asemenea, și alte zone dureroase ale neîncrederii în educație:

femeile profesor se subevaluează;

directorii de școli nu învață cum să-și sprijine profesorii și să crească echipe;

profesorii cu maximum 5 ani de experiență au un grad mult mai ridicat de stres și nu primesc sprijinul de care au nevoie, pentru că nu există programe specifice pentru ei în școlile în care lucrează.

Despre „Şcoala Încrederii“

„Şcoala Încrederii“ a luat naştere din visul Ruxandrei Mercea, director executiv al Transylvania College (Cluj-Napoca), împreună cu Ciprian Ghişa, director linia română de studiu a Transylvania College şi Domnica Petrovai, psiholog terapeut, CEO Mind Education, de a readuce încrederea în şcolile din România prin schimbarea culturii organizaţionale, prin leadership şi prin dezvoltarea unor relaţii sănătoase între toţi membrii comunităţii.

„Îmi doresc ca, în cât mai multe școli de stat, profesorii să-și regăsească bucuria de a preda, iar elevii să crească într-un mediu fără abuz, critică, judecată, pedeapsă, comparație, care să fie înlocuit cu un mediu sigur, unde să se dezvolte cu încredere în relația cu profesorii și cu directorul școlii. Am pornit în acest demers național de la experiența pozitivă pe care am avut-o în Transylvania College prin implementarea unor programe de dezvoltare personală și profesională. Am adaptat acest proces la nevoile din sistemul de stat, pentru că ne dorim ca profesorii și directorii să aibă acces la acele resurse care să-i ajute să aibă o viață împlinită și asta să se vadă în modul în care își fac meseria“, a declarat Ruxandra Mercea, cofondator al „Școlii Încrederii“ și director executiv al Transylvania College.

„Vorbim de faptul că elevii nu sunt fericiți la școală, iar profesorii sunt blamați pentru rezultatele slabe, fără să se gândească nimeni la stresul cu care se confruntă și la lipsa resurselor care îi împiedică, adesea, să își îndeplinească vocația. Știm, acum, că atât traumele individuale, cât și cele colective nevindecate blochează reziliența, autonomia și performanțe academice“, a declarat Domnica Petrovai, psiholog, psihoterapeut, cofondator al „Școlii Încrederii“ și CEO Mind Education.

În acest demers s-a alăturat Impetum Group, a cărui misiune este maximizarea valorii din companii și oameni. „Dacă vom educa încă din școală copii cu încredere, vom avea mai târziu oameni care vor conduce afaceri cu încredere. Școala, pe lângă familie, este primul stadiu care ar trebui să maximizeze valoarea unui om.Susțin «Școala Încrederii» pentru o generație de viitori lideri cu și de încredere”, a declarat Andreea Cionca Anghelof, cofondator Impetum Group.

Prin acești piloni – educația, suportul psihologic și implicarea comunității de business – „Școala Încrederii“ își propune să schimbe profund modul în care se face educație, pentru a transforma societatea românească.

Şcoala Încrederii este primul proces integrat care transformă experienţele de învăţare ale copiilor prin schimbarea relaţiilor dintre elevi, profesori şi părinţi din neîncredere în încredere, din critică în acceptare constructivă, din dependenţă în autonomie. Inițiativa a fost fondată de Ruxandra Mercea, director executiv al Transylvania College, Ciprian Ghișa, director al liniei române din Transylvania College și Domnica Petrovai, CEO al Mind Education. Procesul este gratuit pentru școli, având finanțare privată. În primul an de existență al proiectului, a fost susținut de următoarele companii: Rețeaua de magazine Profi, Impetum Group, Carmangeria Moldovan, Wayfare, Tetarom – Parc Industrial, Irum, Cemacon, Fortech.