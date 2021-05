Pere Aragonés, un separatist de stânga moderat, a fost ales președinte regional al Cataloniei

Separatistul moderat Pere Aragonés a fost ales vinerea trecută de parlamentul Cataloniei în funcția de președinte al regiunii. El a obținut 74 din cele 135 mandate ale parlamentului catalan. Date fiind antecedentele luptei pentru independența din Catalonia, corespondentul ziarului „Le Figaro” a interpretat drept un pas promițător alegerea lui Aragonès la conducerea provinciei. Cu ce preț a fost ales: a rostit o declarație cu caracter de stânga, dar cu adevărat moderată, ce nu poate fi interpretată drept renunțare la obiectivul majorității catalanilor – independența provinciei. „Guvernul regional are drept obiectiv să acționeze în așa manieră încât să devină posibilă independența Cataloniei”, a declarat Aragonès cu puțin timp înainte de a fi votat de către parlamentul regional, unde separatiştii și-au întărit majoritatea absolută cu prilejul alegerilor din luna februarie. Dar, în concepția sa, acest conflict politic cu Madridul „trebuie soluționat prin dialog, prin negocieri (…). Vom persevera în negocieri care, însă, nu se anunță deloc ușoare”, a adăugat noul președinte regional, cunoscut a fi un reputat jurist (38 de ani). El și-a fixat drept obiectiv imediat să obțină de la Madrid organizarea unui referendum privind autodeterminarea Cataloniei și amnistierea liderilor suveranişti fugiți din țară sau aruncați în închisoare după tentativa de secesiune din 2017, sub acuzația de rebeliune. Sunt două revendicări cărora li se opune categoric guvernul de la Madrid condus de socialistul Pedro Sanchez. Trebuie relevat faptul că Pere Aragonès trebuie să țină seama și de poziția partidului „Împreună pentru Catalonia (JxC) al fostului președinte regional Carles Puigdemont, refugiat în străinătate, aliatul de nădejde al partidului actualului președinte Aragonès, Stânga Republicană a Cataloniei (ERC). Cele două formațiuni politice au lăsat deoparte divergențele de strategie, au purtat îndelungate negocieri înaintea desemnării noului președinte regional și au decis continuarea coaliției lor în vigoare încă din 2015. De data aceasta, sub conducerea ERC, având drept obiectiv independența provinciei.

Pentru a obţine susţinerea JxC şi a separatiştilor radicali, Pere Aragonès s-a angajat să-şi revizuiască abordarea, în cazul în care negocierile cu Madridul nu dau roade.„Dialogul nu constă în a spune «fie se acceptă ce vreau eu, fie mă ridic şi plec». Asta aduce mai mult a şantaj”, a afirmat liderul Partidului Socialist din Catalonia, fost ministru al Sănătăţii, Salvador Illa. Așa cum se știe, reamintește „Le Figaro”, Catalonia, care are 7,8 milioane de locuitori, este una dintre cele mai bogate şi mai populate regiuni din Spania. Ideile separatiste au câştigat teren în această provincie în ultimii zece ani şi au condus în 2017 la o proclamare unilaterală a independenţei ce a aruncat țara într-o gravă criză politică. Realitatea este că populaţia rămâne și azi împărţită cu privire la acest subiect delicat.