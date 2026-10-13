Peste 103 milioane de lei pentru lucrări realizate prin PNRR



Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 103.143.091,67 de lei pentru 237 de investiții realizate prin componentele C10 – Fondul local și C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Astfel, au fost decontate 54.074.920,51 de lei pentru achitarea a 176 de facturi aferente Componentei C10 – Fondul Local, în vederea asigurării infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.

De asemenea, 49.068.171,16 de lei au fost alocate pentru 61 de facturi aferente Componentei C15 – Educație care au ca obiectiv construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul.

Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA, la link: https://www.mdlpa.ro/pages/plati.