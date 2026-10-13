Maria Coman a dus muzica bizantină românească în Europa: peste 1.500 de români reuniți de turneul „Lumina credinței”

Interpreta de muzică bizantină Maria Coman a susținut concerte în patru capitale europene, promovând patrimoniul muzical românesc și consolidând legătura spirituală cu românii din diaspora.

Peste 1.500 de români din diaspora au participat la concertele susținute de Maria Coman în cadrul turneului european „Lumina credinței. Patrimoniul muzical românesc în Europa”, prezentat de Asociația Exploring Culture și desfășurat între 3 și 10 octombrie 2026 la Madrid, Lisabona, Londra și Oslo. Proiectul și-a propus promovarea patrimoniului muzical spiritual românesc și consolidarea identității culturale a românilor de pretutindeni. Prin acest proiect, interpreta de muzică bizantină a dus cântarea psaltică românească în mijlocul comunităților românești din Spania, Portugalia, Marea Britanie și Norvegia, transformând fiecare întâlnire într-un prilej de reconectare cu tradiția, credința și identitatea culturală românească. Proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Turneul s-a încheiat pe 10 octombrie, la Oslo, după concertele susținute la Madrid, Lisabona, Londra și în capitala Norvegiei. Prin interpretările sale, Maria Coman a adus în fața publicului un repertoriu reprezentativ pentru patrimoniul muzical românesc și ortodox, punând în valoare atât frumusețea cântării bizantine, cât și forța acesteia de a apropia comunitățile românești de pretutindeni. În cadrul turneului, Maria Coman a fost acompaniată de Ansamblul Melos Paisian, coordonat artistic de dirijorul Dorin Ionescu.

Bisericile au devenit spații de întâlnire, emoție și comuniune, reunind sute de români în jurul muzicii și al valorilor spirituale comune. La Madrid au participat aproximativ 300 de spectatori, la Lisabona peste 500, la Londra peste 700, iar la Oslo peste 100 de persoane. Aplauzele îndelungi, participarea publicului și emoția trăită la finalul concertelor au confirmat interesul comunităților românești pentru evenimente culturale care păstrează vie legătura cu țara de origine.

Pentru Maria Coman, turneul a reprezentat mai mult decât o succesiune de concerte, a fost o întâlnire cu românii care își păstrează identitatea și valorile spirituale departe de casă.

„Am plecat în acest turneu cu dorința de a duce acasă mai aproape de românii care trăiesc departe de țară. Ceea ce am primit înapoi a depășit orice așteptare: biserici pline, oameni care cântau alături de noi, lacrimi și îmbrățișări la final. Muzica bizantină e o limbă pe care o înțelegem cu toții, oriunde ne-am afla, iar în aceste seri am simțit cât de vie este legătura dintre noi și tradiția din care venim”, a declarat Maria Coman.

Prin activitatea sa artistică, Maria Coman contribuie la promovarea și valorificarea muzicii bizantine românești, aducând acest repertoriu în fața unor comunități diverse și oferindu-i vizibilitate în context european. Interpretarea cântărilor psaltice devine astfel un mijloc de transmitere a patrimoniului spiritual românesc și de reafirmare a legăturilor dintre românii din țară și cei din diaspora.

Programul concertelor a inclus psalmi, cântări bizantine și lucrări reprezentative ale patrimoniului muzical românesc și ortodox, interpretate preponderent în limba română, alături de versiuni în greacă, sârbă și rusă. Repertoriul a evidențiat rădăcinile comune ale tradiției muzicale bizantine și contribuția României la patrimoniul cultural european.

Concertele au fost găzduite de Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid, Biserica Maicii Domnului din Loreto din Lisabona, Paraclisul Arhiepiscopal „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Londra și Parohia Ortodoxă Română „Învierea Domnului” din Oslo.

Pentru ca experiența turneului să ajungă și la cei care nu au putut participa, toate concertele au fost înregistrate profesional. Materialele video vor fi editate într-o videogramă și vor fi publicate gratuit exclusiv pe conturile oficiale de social media ale Mariei Coman, oferind publicului din România și din diaspora posibilitatea de a descoperi sau retrăi momentele artistice ale turneului.

Turneul „Lumina credinței. Patrimoniul muzical românesc în Europa” a fost prezentat de Asociația Exploring Culture și finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Valoarea finanțării nerambursabile aprobate este de 620.750 de lei.

Prin acest proiect, Maria Coman a contribuit la promovarea patrimoniului muzical românesc în Europa, demonstrând că muzica bizantină rămâne un reper viu al identității românești și un limbaj spiritual capabil să unească oamenii dincolo de granițe.

Obiectivele proiectului și publicul țintă

Obiectiv general: Promovarea patrimoniului muzical spiritual românesc și consolidarea identității culturale a românilor de pretutindeni prin organizarea unui turneu artistic european susținut de Maria Coman și Ansamblul Melos Paisian în patru capitale europene, contribuind la promovarea valorilor culturale românești și la dezvoltarea dialogului intercultural în spațiul european.

Publicul țintă: comunitățile românești din Spania, Portugalia, Marea Britanie și Norvegia, precum și publicul local din orașele gazdă, care a avut posibilitatea să descopere un patrimoniu muzical încă insuficient cunoscut în Europa.

Rezultatele obținute

• patru concerte dedicate patrimoniului muzical spiritual românesc, susținute de Maria Coman și Ansamblul Melos Paisian la Madrid (3 octombrie), Lisabona (5 octombrie), Londra (8 octombrie) și Oslo (10 octombrie);

• peste 1.500 de spectatori: aproximativ 300 la Madrid, peste 500 la Lisabona, peste 700 la Londra și peste 100 la Oslo;

• înregistrarea profesională a tuturor concertelor, în vederea realizării unei videograme care va fi publicată gratuit.