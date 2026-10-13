Finanțe și Bănci

Depozitarul Central va distribui sumele de bani aferente CUPON 5 pentru obligațiunile emise de Banca Comercială Română S.A.

Curierul Național
Autor
Curierul Național
Foto: bcr.ro

Depozitarul Central informează investitorii că, începând cu data de 14/10/2026, distribuie sumele de bani aferente CUPON 5 pentru obligațiunile emise de Banca Comercială Română S.A. (simbol BCR28A). Emitentul va plăti obligatarilor sumele de bani aferente CUPON 5, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dobânzii aferente fiecarei obligațiuni este de 25000 RON. Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor emitentului, la data de 29/09/2026. Obligatarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central își pot încasa sumele de bani prin intermediul acestuia. Pentru obligatarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se efectuează prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de aceștia.

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