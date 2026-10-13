Consiliul Concurenței a autorizat condiționat preluarea Campion Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L de către Allianz-Țiriac Asigurări

Consiliul Concurenței a autorizat, cu condiții, tranzacția prin care Allianz-Țiriac Asigurări S.A. intenționează să preia Campion Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L. În urma analizei, autoritatea de concurență a identificat riscul ca Allianz-Țiriac să obțină, prin intermediul Campion Broker, acces la informații comerciale sensibile ale companiilor de asigurare concurente care colaborează cu brokerul. Aceste informații pot viza, printre altele, nivelul primelor de asigurare, condițiile comerciale, strategiile de vânzare și comisioanele de intermediere. Pentru înlăturarea îngrijorărilor concurențiale, Allianz-Țiriac și-a asumat o serie de angajamente, care prevăd, în principal: • Separarea conducerii celor două companii, astfel încât funcțiile de conducere și cele relevante pentru activitatea acestora să fie exercitate de persoane distincte; • Interzicerea favorizării produselor Allianz-Țiriac în activitatea Campion Broker, recomandările către clienți urmând să fie realizate pe baza unor criterii obiective și verificabile; • Limitarea accesului Allianz-Țiriac la informațiile comerciale sensibile ale asigurătorilor concurenți, prin stabilirea unor reguli clare privind schimbul de informații între cele două companii; • Utilizarea unor modele prestabilite de raportare și a unor echipe dedicate, formate din persoane autorizate să gestioneze informațiile sensibile, în condiții de confidențialitate; • Instituirea unor bariere informatice și organizatorice, pentru prevenirea accesului neautorizat la sistemele și documentele care conțin informații comerciale sensibile. Angajamentele prevăd, de asemenea, implementarea unei proceduri interne privind regulile de conformare cu legislația concurenței și legislația de distribuție de asigurări, aplicabilă în relația cu Campion Broker. Respectarea angajamentelor va fi monitorizată de un mandatar independent, desemnat de Consiliul Concurenței, pentru o perioadă de trei ani, cu posibilitatea prelungirii cu unul sau doi ani.

Conform prevederilor Legii concurenței, neîndeplinirea unei obligații, a unei condiții sau a unei măsuri impuse printr-o decizie a Consiliului Concurenței se sancționează cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării. Decizia va fi publicată pe site-ul autorității naționale de concurență, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.