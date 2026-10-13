În Anul Cultural România – Italia, Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, într-o Gală de Operă cu Ruxandra Donose, Paula Iancic și Teodor Ilincăi

Spectacol pe scena celui mai vechi teatru de operă încă în activitate din lume, Teatro di San Carlo din Napoli

Opera Națională București continuă seria prezențelor sale pe marile scene lirice din Italia. La invitația Ambasadei României în Italia, Mezzosoprana Ruxandra Donose, soprana Paula Iancic și tenorul Teodor Ilincăi, alături de Orchestra Operei Naționale București, condusă de Daniel Jinga, vor susține, pe 22 octombrie, o Gală de Operă pe scena Teatro di San Carlo din Napoli, cel mai vechi teatru de operă din lume aflat încă în activitate.

”Pentru Orchestra Operei Naționale București, prezența la Napoli vine după concertele susținute pe scene precum La Fenice din Veneția și Teatro dell’Opera di Roma. Am ajuns în ultimii ani pe două dintre scenele importante ale Italiei, iar întâlnirea cu publicul de la Teatro di San Carlo reprezintă o nouă etapă a acestui parcurs. Faptul că putem prezenta, alături de orchestra noastră, artiști români cu cariere internaționale este o oportunitate de a face cunoscută școala muzicală românească unui public italian și comunităților românești din Italia”, declară dirijorul Daniel Jinga, Director General al Operei Naționale București

„Gala de la Teatro di San Carlo continuă, într-un mod firesc, dialogul cultural româno-italian consolidat în cadrul semestrului românesc al Anului Cultural România–Italia. Prezența unor artiști români de mare valoare pe una dintre cele mai prestigioase scene lirice ale lumii este o expresie a excelenței culturale românești și, totodată, un prilej de întâlnire cu publicul italian și cu comunitatea românească din Italia”, declară Gabriela Dancău, Ambasadorul României în Republica Italiană.

Gala de la Napoli se înscrie într-un parcurs care a dus Orchestra Operei Naționale București, în ultimii ani, pe scene importante ale vieții muzicale italiene. În noiembrie 2024, orchestra, dirijată de Daniel Jinga, a susținut pentru prima dată un concert de gală pe scena Teatro La Fenice din Veneția, cu Valentina Naforniță, Ruxandra Donose și Ștefan Pop. La Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra Operei Naționale București a deschis oficial, la 1 decembrie 2025, Anul Cultural România–Italia 2026, într-un concert de gală susținut chiar de Ziua Națională a României. Soliștii serii au fost soprana Anita Hartig, mezzosoprana Ruxandra Donose și tenorul Ștefan Pop. În iulie 2026, orchestra, sub conducerea lui Daniel Jinga, a revenit în Italia pentru concertul susținut la Villa Rufolo, în cadrul Festivalului Internațional de la Ravello.

Teatro di San Carlo din Napoli este cel mai vechi teatru de operă din lume aflat încă în activitate, inaugurat la 4 noiembrie 1737 sub numele de Real Teatro di San Carlo, la comanda regelui Carol al VII-lea (viitorul Carol al III-lea al Spaniei). A fost construit cu circa 40 de ani înaintea teatrului La Scala din Milano (1778) și circa 55 de ani înaintea La Fenice din Veneția (1792). Clădirea este situată în centrul orașului Napoli, legată de Palatul Regal și învecinată cu Piazza del Plebiscito.

Evenimentul este organizat de Opera Naţională Bucureşti în colaborare cu Ambasada României în Italia, Consulatul onorific al României la Napoli şi Teatro di San Carlo din Napoli.