Asigurarea petrolierelor care circulă în Marea Neagră s-a scumpit de 12 ori, după ultimele atacuri asupra vaselor comerciale

Efecte asupra prețurilor la pompă

Sursa: e-nergia.ro

Costurile asigurărilor pentru navele care transportă petrol prin Marea Neagră au crescut spectaculos, de la aproximativ 200.000 de dolari la 2,5 milioane de dolari per navă în ultimele luni, spun bulgarii.

Această evoluție a majorat costurile de transport al țițeiului și a pus o presiune suplimentară pe prețurile carburanților din Bulgaria, potrivit managerului care coordonează operațiunile Lukoil în această țară, conform presei locale citate de OilPrice

Evgeni Simeonov, managerul comercial special al Lukoil în Bulgaria, a declarat luni pentru televiziunea națională bulgară că această creștere reflectă riscurile tot mai mari pentru transportul maritim comercial, în urma atacurilor repetate asupra navelor și a infrastructurii portuare.

Cifrele reprezintă o creștere de 12,5 ori a costului de asigurare față de nivelurile anterioare, ceea ce echivalează cu o sumă suplimentară de 2,3 milioane de dolari pentru fiecare navă, după cum a explicat Simeonov.

Piața asigurărilor maritime din Londra își extinsese deja, în septembrie, cerințele de raportare pentru zonele cu risc ridicat din Marea Neagră, pentru a acoperi întregul bazin. Călătoriile în apele teritoriale ale țărilor vecine, inclusiv Bulgaria, România, Georgia și Turcia, rămân scutite de obligația de notificare. Reuters a raportat că primele de risc de război adăugau sute de mii de dolari la costurile de transport pentru călătoriile de șapte zile.

Amenințarea se extinde și în zona economică exclusivă a Bulgariei. Pe 6 octombrie, drone au lovit două nave comerciale, scufundând nava Alfa Watan, sub pavilion Togo, și avariind nava Able, sub pavilion Palau. Toți cei 18 membri ai echipajului de la bordul navei Able au fost salvați, potrivit Associated Press.

Autoritățile bulgare nu au stabilit cine a efectuat atacurile. Scufundarea navei a determinat Siria să solicite o investigație independentă, după ce zece membri ai echipajului, inclusiv nouă sirieni, au fost dați dispăruți.

Costurile de transport erau deja în creștere înainte de atacurile din octombrie. Bloomberg a relatat în august că chiriile zilnice de referință ale tancurilor petroliere pe ruta Novorossiysk-Augusta atinseseră un record de 440.948 de dolari, la un transport de țiței de 135.000 de tone. Evaluarea crescuse cu 140% de la începutul lunii iulie.

Rafinăria din Burgas, Bulgaria, a continuat să primească transporturi de țiței. Simeonov a declarat că unitatea nu a înregistrat livrări anulate și că are provizii asigurate până la începutul lunii decembrie.

De asemenea, el a apărat decizia Bulgariei de a ridica restricțiile privind exporturile de motorină, argumentând că împiedicarea rafinăriei de a-și vinde producția excedentară în străinătate ar putea-o obliga să reducă procesarea țițeiului, pe măsură ce facilitățile de stocare se umplu.

Simeonov a menționat că rafinăria produce mai multă motorină decât consumă Bulgaria și că, prin urmare, restricțiile privind exportul de motorină ar putea reduce producția de benzină, combustibil pentru aviație și alte produse petroliere.

Impactul asupra prețurilor

Desigur, impactul nu este doar pentru Bulgaria, ci și pentru România, iar situații ca cea raportată de vecinii bulgari au fost întâlnite și în România. Nava comercială Royad Mammadov, care transporta cereale, a luat foc și s-a scufundat în zona economică exclusivă a României, au murit două persoane și au fost salvate alte 11, fără să precizeze cauza incendiului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atribuit atunci incidentul unui atac cu drone rusești.

La acel moment, consultanții români de la Frames estimaseră că doar asigurarea mărfii, care costă între 0,2% și 0,5% din valoarea încărcăturii, a ajuns în Marea Neagră la 1-2%.

„Situația se agravase deja înainte de atacurile din octombrie. În septembrie, piața londoneză de asigurări maritime a extins zona de risc ridicat la întreaga Mare Neagră, cu excepția apelor teritoriale ale statelor riverane. Pentru o singură cursă de șapte zile, primele pentru riscul de război pot adăuga sute de mii de dolari la costul unei nave. După ce dronele au lovit și lângă o platformă românească, este greu de crezut că asigurătorii vor reduce aceste prime”, a declarat atunci Adrian Negrescu, managerul Frames.

La un preț de peste 1.600 de dolari pentru o tonă de motorină, majorarea asigurării de la nivelul obișnuit la 1-2% ar însemna, potrivit calculelor companiei, un cost suplimentar de aproximativ 13-29 de dolari pe tonă. Cum o tonă de motorină reprezintă aproximativ 1.200 de litri, efectul ar fi de 5-12 bani pe litru înainte de aplicarea TVA și de aproximativ 6-15 bani după includerea taxei. „Pare puțin, dar este doar prima verigă. La asigurare se adaugă navlurile mai mari cerute de armatorii care mai acceptă cursele, ocolurile pe rute mai lungi și mai sigure și întârzierile în aprovizionare. Toate împreună se adună în prețul de la pompă, într-o piață care era deja sub presiune”, spuneau atunci cei de la Frames.