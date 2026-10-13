Extern

SUA: Un mort și mai mulți răniți în urma unui incident la un roller coaster dintr-un parc Six Flags

Magda Dragu
Autor
Magda Dragu

O persoană a murit şi mai multe au fost rănite în urma unui incident petrecut pe un roller coaster la Six Flags Over Georgia, un parc de distracţii din statul american Georgia, relatează BBC.

Departamentul de Poliţie al judeţului Cobb a declarat că anchetează cazul decesului survenit în parc, situat la aproximativ 15 mile (24 km) de Atlanta, potrivit CBS, partenerul de ştiri al BBC.

Poliţia nu a precizat care a fost atracţia implicată, dar imaginile aeriene realizate de elicopterele de ştiri au arătat că rollercoasterul „Goliath” s-a oprit la jumătatea traseului, iar pasagerii erau ajutaţi să coboare de către angajaţi, conform news.ro

Six Flags Over Georgia a declarat că este „profund îndurerat de incidentul în care a fost implicat un vizitator în parcul nostru astăzi. Gândurile şi condoleanţele noastre sincere se îndreaptă către familia, prietenii şi cei dragi ai vizitatorului”.

Autorităţile nu au precizat cum a murit persoana respectivă. BBC a contactat poliţia locală şi pompierii, precum şi reprezentanţii parcului.

Bărbatul a căzut din rollercoaster pe acoperişul unei case

Martorii au declarat presei locale că au văzut un bărbat aruncat din rollercoaster, informaţii pe care BBC nu le-a verificat încă. Postul local 11Alive a citat un martor care a afirmat că bărbatul a căzut din rollercoaster pe acoperişul unei case bântuite din parc.

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