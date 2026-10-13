Camera de Comerț și Industrie România-China organizează una dintre cele mai ample misiuni economice românești la Canton Fair 2026

Între 15 octombrie și 4 noiembrie 2026, Guangzhou găzduiește cea de-a 140-a ediție a Târgului de Import și Export al Chinei (Canton Fair). Ediția din acest an marchează 70 de ani de la înființarea târgului, în 1957. Este o ediție aniversară pentru cea mai importantă platformă de comerț internațional a Chinei.

Cifrele ediției a 140-a

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Comerțului al Chinei, ediția din toamnă se desfășoară pe o suprafață expozițională de aproximativ 1,55 milioane de metri pătrați. Participă circa 32.000 de companii expozante. Peste 11.000 dintre acestea sunt firme specializate, inovatoare și lideri de nișă în industriile lor. Aproape două treimi dintre expozanți folosesc tehnologii precum internetul industrial și inteligența artificială. Ponderea produselor noi și a celor „verzi” atinge niveluri record.

Cu această ocazie, Camera de Comerț și Industrie România-China organizează una dintre cele mai ample misiuni economice românești la Canton Fair. Delegația cuprinde peste 60 de companii ce s-au inscris pentru documentare și dezvoltarea relațiilor comerciale din mediul privat. Programul misiunii include întâlniri B2B cu producători chinezi, vizite la fabrici, întâlniri instituționale cu CCPIT. Scopul este ca firmele românești să identifice furnizori fiabili, să negocieze direct cu producătorii și să găsească parteneri pentru proiecte comune.

Interesul internațional este ridicat. Cu o lună înainte de deschidere, peste 210.000 de cumpărători străini din 196 de țări și regiuni se înregistraseră deja. Pentru comparație, la ediția de primăvară au participat fizic 314.000 de cumpărători din 220 de țări și regiuni.

Calendarul celor trei etape

• Etapa I (15–19 octombrie): electronice și electrocasnice, automatizare industrială și producție inteligentă, mașini și utilaje, materiale noi și chimice, vehicule cu energie nouă, piese auto, iluminat, scule, energie nouă și roboți de servicii.

• Etapa a II-a (23–27 octombrie): articole pentru casă, cadouri, mobilier, materiale de construcții și decorațiuni.

• Etapa a III-a (31 octombrie – 4 noiembrie): textile și modă, jucării, produse pentru sănătate, alimente, îngrijire personală și produse pentru animale de companie.

Platforma online a târgului funcționează permanent, 365 de zile pe an. Astfel, contactele inițiate la Guangzhou pot continua și după încheierea expoziției.