Peste 70% dintre români consideră că pandemia a schimbat modul de a munci

De la debutul pandemiei, 1 din 3 români nu s-a mai simțit în siguranță la job și peste 30% se simt epuizați după această perioadă.

Aproape 70% dintre români au petrecut peste 6 ore muncind cu ajutorul tehnologiei în ultimul an și jumătate, 1 din 3 români declarând că a petrecut peste 8 ore zilnic conectat în mediul virtual.

Pentru 1 din 2 români pandemia a avut un impact moderat asupra modului în care lucrează zilnic, adaptând ceea ce făcea înainte la o nouă rutină, în timp ce un sfert dintre aceștia declară că pandemia a schimbat semnificativ modul de a munci.

Rezultatele sunt parte din Barometrul Up4Work, o inițiativă Up România menită să identifice modul în care contextul pandemic a schimbat munca românilor.

Up România, compania care oferă instrumente de motivare și soluții pentru performanța business-ului companiilor, lansează rezultatele studiului “Barometrul Up4Work”, o inițiativă menită să identifice în ce măsură modul de a munci al românilor s-a schimbat în context pandemic.



La aproape un an și jumătate de la debutul pandemiei, motivația de a munci a românilor s-a schimbat fundamental. Astfel, în topul celor mai importante caracteristici pentru un loc de muncă bun, conform angajaților români, se regăsesc: siguranța la job (75%), echilibrul muncă – timp liber (67%) și munca relevantă, cu sens (52%). Salariul sau beneficiile extrasalariale sunt importante pentru mai mult de 40% dintre români.



”Modul în care muncim s-a schimbat fundamental în ultimii ani, iar contextul pandemic a avut o contribuție în acest sens. Astfel, e important să înțelegem că un loc de muncă pe care te poți baza și unde poți lucra în siguranță a devenit o valoare fundamentală pentru angajații români, care pun din ce în ce mai mult accent pe echilibrul muncă-timp liber, ceea ce arată că românii nu mai sunt dispuși să accepte stresul precum în trecut. Faptul că mai bine de jumătate dintre români caută un loc de muncă relevant, cu sens și că mai bine de jumătate (59%) ar munci și dacă ar avea suficienți bani să se întrețină arată că forța de muncă în România devine din ce în ce mai sofisticată și că angajații români caută un serviciu care să le ofere inclusiv satisfacții non-materiale”, a declarat sociologul Barbu Mateescu.

Barometrul Up4Work, realizat de Up România în iunie 2021, arată care este atitudinea românilor față de muncă în ultimele 18 luni și cum au fost ei afectați, în condițiile în care 55% au lucrat de acasă în perioada pandemiei. În ceea ce privește impactul acesteia, angajații declară că au întâmpinat diferite greutăți în funcție de natura jobului, de situația personală sau de gradul responsabilităților profesionale. Astfel, 35% dintre români nu se simt în siguranță la locul de muncă, 1 din 3 se află într-un maraton de conferințe, 33% se simt epuizați și 1 din 5 persoane a întâmpinat greutăți în a lucra de acasă și a fi părinte, în același timp.



Angajații care au lucrat de acasă nu au mai pierdut timp în trafic, însă o parte dintre ei au folosit timpul câștigat pentru a-și îndeplini sarcinile zilnice. 57% au lucrat între 6 și 10 ore online, în timp ce 1 din 10 români a folosit tehnologia pentru a lucra mai mult de 10 ore pe zi.



În procesul de adaptare la lucrul de acasă, angajații s-au lovit de unele obstacole cum ar fi: lipsa unui spațiu adecvat (27%), diverse întreruperi cauzate de sarcini domestice (23%) și lipsa tehnologiei sau a echipamentului pentru a-și desfășura activitatea (17%). În plus, detașarea față de responsabilitățile zilnice nu a fost posibilă pentru o treime dintre românii care nu au fost în concediu.



”La Up România suntem mereu preocupați de a identifica cele mai eficiente instrumente pentru motivarea angajaților români și pentru a oferi companiilor soluții în acest sens. De la debutul pandemiei, ne-a fost clar tuturor că modul nostru de a munci a suferit schimbări semnificative, astfel încât ne-am dorit să identificăm aceste transformări, precum și soluțiile pe care le putem oferi angajaților și angajatorilor români. Astfel, alături de rezultatele Barometrului Up4Work, astăzi lansăm și podcastul „Mai bine la job” în care angajați români în diferite ipostaze discută cu psihoterapeutul Simona Tache despre modul în care munca s-a schimbat în ultima perioadă”, a declarat Elena Pap, Director Regional Up Group.



Podcastul „Mai bine la job” este o inițiativă unică în România. Șapte persoane reale, cu meserii și povești de viață diferite povestesc în dialog cu Simona Tache cum s-a schimbat modul de a munci în ultimul an și jumătate și care au fost provocările lor în pandemie. De la o asistentă medicală la terapie intensivă, la o mamă care a muncit alături de copii acasă până la un angajat în corporație – obosit de maratoanele de conferințe virtuale, persoane reale vor povesti, sub protecția anonimatului, modul în care s-a schimbat felul lor de a munci în ultimul an. Podcastul „Mai bine la job” poate fi ascultat pe cele mai importante platforme de streaming audio disponibile în România.



Barometrul Up4Work a fost realizat în perioada 03.06.2021 – 10.06.2021 pe platforma online iVOX, iar la acesta au participat 1362 de respondenți. Metodologia folosită pentru culegerea datelor a fost CAWI (interviuri asistate online), iar eșantionul este reprezentativ pentru populația României care utilizează internet, 18+ ani, din mediul urban.