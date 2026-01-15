Petrom anunță pierderi de 420 de milioane de euro – ajustări de depreciere – rezultat al negocierii de anul trecut dintre Bolojan și conducerea OMV

Petrom a calculat “ajustări de depreciere” totale de 420 de milioane de euro, care se vor vedea în rezultatele financiare ale ultimului trimestru din 2025, apărute în mai ales ca urmare a înțelegerii dintre grupul OMV și Guvernul României de la finalul anului trecut.

Iată ce a transmis compania azi Bursei de Valori București:

“Ca urmare a principiilor agreate intre OMV Petrom și statul roman pentru prelungirea cu 15 ani a licențelor de producție, anunțate în Raportul curent din 10 decembrie 2025, estimăm că Rezultatul din exploatare al companiei pentru T4/25 va reflecta o ajustare de depreciere pentru alte active financiare de aproximativ 300 milioane EUR în segmentul E&P în legătură cu obligații de abandonare.

În plus, în contextul acestui acord care generează o taxare mai ridicata în E&P, precum și din cauza unui declin mai accentuat al producției pentru unele zăcăminte mature, ne așteptam că o ajustare de depreciere neta de aproximativ 120 milioane euro aferenta imobilizărilor corporale din E&P să fie înregistrată în Rezultatul din exploatare al companiei pentru T4/25.

Aceste elemente, totalizând aproximativ 420 milioane euro, sunt estimate a fi clasificate că elemente speciale. Estimam că Rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale al companiei pentru T4/25 nu vă fi afectat de niciuna dintre aceste ajustări”.

Ce a negociat Bolojan la Viena cu OMV pe tema obligațiilor Petrom

În luna decembrie, după o discuție avută de prim-ministrul Ilie Bolojan cu conducerea OMV la Viena, s-au modificat mai multe prevederi în relația dintre Petrom și statul român, anunțate de premier și confirmate de compania petrolieră.

Astfel:

🔹 Vor crește cu 40% redevențele pentru petrolul și gazele pe care OMV Petrom le extrage pentru licențele preluate la privatizare. În acest fel, România va obține o parte echitabilă din exploatarea resurselor sale.

🔹 România nu va mai achita OMV Petrom costul închiderii sondelor care nu mai sunt folosite și penalitățile la datoriile care au apărut din diverse litigii.

🔹 OMV Petrom renunță la arbitrajul privind proiectul Neptun Deep și va recunoaște prevederile legii care reglementează exploatarea gazelor din Marea Neagră, așa cum este această lege în prezent.

🔹 Ca parte a acestui acord, România prelungește durata de explorare a perimetrului din Marea Neagră cu doi ani, până în decembrie 2027, și cu 15 ani durata licențelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizare (onshore).

🔹 În toată activitatea sa, OMV Petrom va ține cont de interesele naționale ale României și de interesele consumatorilor români, respectând principiile privitoare la concurență din cadrul legislației naționale și al Uniunii Europene.

“Toate aceste elemente interdependente vor fi materializate în următoarele două luni în acte legale și contractuale corespunzătoare. Obiectivele sunt ca românii să beneficieze de independență energetică și de o piață de energie predictibilă, statul să aibă venituri corect dimensionate, iar compania OMV Petrom să continue să investească și să se dezvolte pentru a deveni un actor puternic la nivel regional pe piața de energie”, a spus Bolojan atunci

OMV a acceptat aceste condiții fiind presată de necesitatea prelugirii concesiunii, care trebuia acordată de statul român, pentru multe din zăcămintele onshire, concesiune care ar fi urmat să expire.

OMV Petrom este cel mai mare investitor din sectorul energetic românesc, cu aproximativ 20 de miliarde euro investiți în ultimii 20 de ani și cel mai mare contribuabil la bugetul statului, cu aproximativ 44 de miliarde euro în taxe și dividende plătite între 2005 și 2024. Compania furnizează aproximativ o treime din cererea României pentru gaze naturale și carburanți și până la 10% din energia electrică generată local.