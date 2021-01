Piața modei online din România va trece de 5 miliarde de lei în 2021

Studiu GLAMI.ro



GLAMI, primul motor de căutare online de modă din România, a realizat recent un studiu cu privire la evoluția pieței locale – online, precum și tendințele offline pentru segmentul retailului de modă, cifre și statistici pentru 2020, cat și previziuni pentru următorii 3 ani.

Această inițiativă face parte din proiectul de cercetare pe termen lung pe care GLAMI l-a lansat pe www.fashion-research.ro .

Întregul studiu este disponibil la acest link: https://www.fashion-research.ro/fashion-ecommerce-2020

2020, creștere atinsă în mod normal pe parcursul a 2 ani în fashion e-commerce

Comerțul electronic a crescut cu 40,8% în 2020 în România – comparativ cu un procent de 14% așteptat. Cu toate acestea, pandemia de coronavirus a afectat întreaga piață mondială a modei, care a scăzut cu 9%.

Anul trecut, cota de piață a comerțului online de modă a crescut de la 19% la 29,5%. Este o creștere uriașă, care se întâmpla în mod normal în decursul a doi ani, dar pandemia Covid-19 a accelerat-o foarte mult.

În 2021, piața de modă online este așteptată să crească cu 20%

Potrivit studiului GLAMI Fashion (Re)search, creșterea preconizată a comerțului electronic de modă pentru 2021 în România este de 20%, cu o cifră de afaceri de 5,1 miliarde de lei.

Echipa GLAMI estimează că piața comerțului electronic de modă va înregistra venituri de peste 6,4 miliarde de lei până în 2023.

Mai mult, până în 2024, conform previziunilor GLAMI, ponderea comerțului electronic pe piața mondială a modei – comparativ cu valoarea actuală de 29,5% – va fi de 32%.

Top 10 jucători în România în 2020

Epantofi este de 2 ani liderul comerțului electronic de modă din România. În același timp, piața modei se diversifică din ce în ce mai mult datorită jucătorilor internaționali.

Destul de nou pe piața din România, About You, cu sediul în Germania, a sărit de pe locul 3 pe locul 2 în 2020. În Cehia și Ungaria, About You se află deja pe primul loc, după doar 2 ani de activitate pe piață. Alți lideri offline, precum H&M și Zara, și-au sporit prezența online în 2020, datorită scăderii achizițiilor offline anul trecut.

Estimarea GLAMI Fashion (Re)search se bazează și pe statistici de la Similarweb, referitoare la trafic și vizite pe platformele de comerț electronic respective din ultimele 6 luni, date colectate în decembrie 2020.

Noul studiu GLAMI arată următoarea estimare de top 10 jucători pe segmentul de modă online în România în 2020:

Locul 1: Epantofi.ro

Locul 2: About You

Locul 3: Fashion Days

Locul 4: H&M

Locul 5: Decathlon

Locul 6: Bonprix

Locul 7: Remixshop

Locul 8: Zara

Locul 9: Reserved

Locul 10: Answear