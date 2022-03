Plaja „invizibila” Nakupenda, una dintre cele mai spectaculoase excursii optionale in Zanzibar

La capitolul excursii optionale, Zanzibar este una dintre cele mai spectaculoase destinatii din Africa si nu numai: turul pietonal al orasului vechi Stone Town, unde s-a nascut Freddie Mercury; Ferma de mirodenii, unde poti mirosi si gusta condimente de care nici macar nu ai auzit pana acum; sau Padurea Jozani, cel mai colorat, salbatic si exotic loc de pe insula, sunt cateva dintre cele mai bune exemple in acest sens. Totusi, de departe cea mai autentica experienta o poti bifa daca vizitezi plaja „invizibila” Nakupenda, iar, citind articolul in continuare, vei afla de ce am denumit-o astfel.

Plaja Nakupenda se bucura de o proprietate unica: la flux (maree inalta), bancul de nisip este complet acoperit de apa, in timp ce, la reflux (maree joasa), acesta „reapare” si poate fi vizitat de catre turisti. Cu alte cuvinte, cand vine vorba despre excursii optionale Zanzibar, aceasta este singura a carei rezervare depinde de fenomenul natural de ridicare a nivelului apei oceanelor, sub influenta miscarii de rotatie a Pamantului si a atractiei Lunii si Soarelui. De altfel, tocmai respectiva „restrictie” contribuie la farmecul si mitul acestei plaje, al carei nume inseamna, in limba locala swahili, „te iubesc”.

Intr-adevar, turistii care rezerva excursii optionale in Zanzibar iubesc plaja si insula Nakupenda, din mai multe motive. In primul rand, peisajul este unul absolut fantastic, apa si cerul avand aproximativ aceeasi culoare azurie, ceea ce creeaza o iluzie optica greu de ignorat. In al doilea rand, sentimentul de intimitate este dat de dimensiunile reduse ale limbii de nisip, pe care incap doar in jur de 100 de turisti. Astfel, se creeaza in mintea celor care ajung aici senzatia de exclusivitate, de destinatie „secreta”, pe care au descoperit-o doar datorita unei agentii (in acest caz, Zanzibar Tour Guide).

Nakupenda – snorkeling si mese copioase cu fructe de mare

Particularitatile acestei excursii optionale in Zanzibar tin si de faptul ca, pe insula Nakupenda, nu exista niciun copac. Prin urmare, umbra este asigurata de corturile puse la dispozitie de agentia turistica, in interiorul carora se pot depozita si lucrurile personale. In ceea ce priveste activitatile specifice zonei, snorkeling-ul ocupa primul loc, intrucat poate fi considerat chiar sportul national in arhipelagul care apartine de Tanzania. De asemenea, cei care aleg sa-si petreaca aici una sau mai multe zile din concediul lor se vor delecta cu gratare, preparate pe baza de fructe de mare si fresh-uri tropicale, care fac parte din meniul zilnic al localnicilor.

Asa cum spuneam si mai sus, alte excursii optionale in Zanzibar includ turul Stone Town, Prison Island (numita si Insula Testoaselor), Ferma de mirodenii, delfinii din satul traditional Kizimkazi, Padurea Jozani si faimosul restaurant The Rock, sculptat intr-o stanca in mijlocul oceanului. La capitolul activitati, mai includem pescuitul si plimbarile in barci cu panze, la asfintit. In concluzie, insula din Oceanul Indian, situata la est de Tanzania, reprezinta o destinatie splendida si 100% sigura, cat timp alegi o agentie precum Zanzibar Tour Guide, cu peste 18 ani de experienta, ghizi profesionisti si soferi foarte atenti, in masini cu aer conditionat.