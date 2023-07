Planeta noastră a cunoscut în luna iunie temperaturile cele mai înalte înregistrate vreodată

Vara anului 2023 se anunță, progresiv, ca fiind în afara analelor omenirii, cu confirmarea joi, 6 iunie, de către Observatorul european Copernicus că efectul combinat între schimbările climatice și revenirea fenomenului El Nino determină creșterea considerabilă a temperaturilor oceanelor și a Terrei la niveluri nemaicunoscute vreodată. Chiar dacă este greu să se prezică ce va fi în continuare în această vară, temperaturile-record au crescut la nivelul planetei, începând din luna aprilie, de la China până în Spania, trecând prin Atlantic – semnul cel mai direct al dereglării climei planetei, cu consecințe catastrofale de la incendii ale pădurilor la secete, ploi extreme … «Luna iunie a fost cea mai caldă la nivel mondial, cu puțin peste 0,5 grade Celsius deasupra mediei înregistrate în perioada 1991-2020, depășind de departe precedentul record din 2019», informează Observatorul Uniunii Europene pentru schimbările climatice Copernicus (C3S), ale cărui date, începând din 1950, sunt printre cele mai fiabile și utilizate în analize mondiale, împreună cu observatorul american NOAA.Temperaturile din luna iunie au bătut toate recordurile în nord-vestul Europei, în timp ce unele zone ale planetei – Canada, Statele Unite, Mexic, Asia și estul Australiei – au fost lovite de temperaturi mai mari decât normalul, susține Copernicus, care insistă asupra considerabilei abateri de la temperaturile normale.

O anomalie frapantă

De circa 15 ani, luna iunie înregistrează constant temperaturi deasupra mediei din perioada 1991-2020, dar iunie 2023 a înregistrat un gen de anomalie cu care nu suntem obișnuiți, a explicat, pentru France Presse, expertul de la C3S Julien Nicolas. Temperatura mondială medie a fost în iunie anul acesta de 16,51 grade Celsius, mult deasupra mediei din urmă cu trei decenii. Precedentul record a fost înregistrat în iunie 2019, cu doar 0,37 grade Celsius deasupra normalului. Recordul din luna iunie 2023 , spune expertul mai sus menționat, se datorează în parte unor temperaturi foarte ridicate de la suprafața oceanului, care practic constituie 70% din suprafața globului. Temperaturile au atins deja niveluri-record încă din luna mai în Oceanul Pacific, sub efectul demarării fenomenului climatic Nino. În iunie, nordul Atlanticului a cunoscut canicule marine care au atins niveluri fără precedent, a adăugat expertul C3S. Unul dintre factori este cea mai slabă viteză a vânturilor în largul Atlanticului de Nord, din cauza unui anticiclon din Azore, care a redus amestecul apelor de suprafață și, deci, răcirea lor. Deasupra tuturor elementelor de mai sus, a continuat Julien Nicolas, există o tendință de continuă creștere a încălzirii oceanelor care absorb 90% din căldura produsă de activitățile umane și creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră. Canicule marine extreme au avut loc în Marea Baltică, precum și în jurul Irlandei, al Marii Britanii, care în urmă cu câteva zile a raportat deja temperaturi înalte fără precedent. Această tendință continuă și în luna iulie. Ziua de marți, 4 iulie a fost cea mai caldă înregistrată vreodată la nivel mondial, au informat surse americane. Încălzirea va fi în continuare alimentată în următoarele luni de către fenomenul El Nino, care va continua în întregul an 2023, spune Organizația meteorologică mondială (OMM), agenție specializată a ONU. Concomitent, banchiza din Antarctica a atins suprafața cea mai redusă pentru luna iunie, respectiv cu 17% mai mică decât cea medie pentru luna iunie, susține Copernicus. În luna februarie, suprafața ei a atins minimumul istoric înregistrat în al doilea an consecutiv.