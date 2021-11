PlanningWiz se lansează pe piaţa din România

PlanningWiz, unul dintre cei mai importanți jucători pe piața mondială de soluții de planificare a spațiului, anunță lansarea aplicației pe piața din România. Soluția dezvoltată de echipa de programatori coordonată de antreprenorul român Daniel Homorodean, CEO Arxia, este folosită de peste 500.000 de utilizatori din peste 18 țări din întreaga lume, atât în versiunea generică, cât și în versiune personalizată pentru clienții corporate.



Până acum, utilizatorii PlanningWiz au creat peste 1 milion de planuri de organizare a spațiilor și au fost dezvoltate peste 60 de proiecte customizate pentru clienți de renume din domenii precum industria mobilei, imobiliare, spații de depozitare, echipamente medicale sau comercianți de echipamente sportive.



Daniel Homorodean, fondator PlanningWiz și CEO Arxia: „PlanningWiz s-a dezvoltat în mod accelerat pe piețele din Vest, care au arătat o deschidere mare față de procesele de digitalizare, planificarea spațiilor și apetență pentru showroom-uri virtuale. În cei 14 ani de activitate în care am aplicat soluția noastră în peste 10 sectoare economice, am înțeles că modelarea virtuală și vizualizarea rapidă a spațiilor mobilate determină creșteri directe ale vânzărilor, iar companiile care își propun să rămână competitive, mai ales pe piețele externe, vor fi nevoite să adopte instrumente digitale tot mai noi care să le mențină în top în rândul competitorilor. Astfel, dacă la început ne-am adresat preponderent piețelor din străinătate, în special SUA, care au adoptat cu ușurință ideea și au văzut imediat avantajele și posibilitățile oferite de utilizarea unui astfel de instrument, credem că odată cu intensificarea proceselor globale de digitalizare este momentul oportun pentru creșterea ratei de adopție și pe piața din România.”

Proiectul PlanningWiz a apărut din nevoia de a oferi o viziune cât mai apropiată de realitate companiilor și persoanelor fizice asupra spațiilor personale sau comerciale din folosință. Aplicația ajută utilizatorii să gestioneze corect proiectele de amenajare interioară și să planifice eficient spațiile în funcție de dimensiuni, pentru a crea maximum de utilitate. În ceea ce privește aplicabilitatea soluției în mediul de afaceri, aplicația PlanningWiz oferă posibilitatea de integrare în website-urile proprii a unui instrument de planificare interactiv și ușor de folosit.



Eirik Skeid, CEO SHARKCAGE Inc, o companie americană specializată în echipamente și spații logistice militare dedicate pentru forțele armate americane a declarat : „PlanningWiz este instrumentul care ne lipsea pentru a începe digitalizarea în procesele noastre externe de vânzare. Este o aplicație foarte ușor de utilizat și în același timp foarte puternică. Ceea am apreciat la echipa PlanningWiz este flexibilitatea și atitudinea proactivă, concentrată pe soluții pe tot parcursul procesului în care ne-a ajutat să aducem aplicația la cea mai bună versiune posibilă față de versiunea standard.”

Pe lângă domeniile deja menționate, platfoma PlanningWiz are aplicabilitate și în industria auto, un proiect de succes fiind cel realizat pentru Audi, unde fost dezvoltată o platformă interactivă, capabilă să gestioneze procesele de amenajare și planificare a spațiilor de tip showroom și service.

Un mare avantaj pe care PlanningWiz îl are este că planificatorul este un instrument flexibil și ușor de configurat, iar echipa tehnică a companiei are capacitatea de a dezvolta soluții customizate pe baza soluției de bază în funcție de nevoile clientului.

Dincolo de planificarea spațiilor, Planning Wiz este o soluție care vine în sprijinul companiilor pentru a facilita comunicarea cu clienții acestora, pentru a digitaliza procesul de vanzare și în final pentru a-și mări rata de conversie și micșora rata de retur, fiind o soluție probată internațional. În ceea ce privește utilizatorul final, principalele avantaje ale aplicației PlanningWiz sunt acelea că e ușor de folosit, oferă confort și interactivitate fără a avea nevoie de cunoștințe avansate de design online.

În prezent, soluția este utilizată de către companii de pe toate continentele lumii, peste 70% dintre proiectele PlanningWiz fiind dezvoltate în state precum SUA, Canada, Marea Britanie, Franța, Italia și nu numai. Varietatea de industrii pe care o poate deservi și multitudinea de scenarii în care soluția poate fi integrată, face din PlanningWiz un instrument necesar companiilor în contextul accelerării proceselor de digitalizare.

