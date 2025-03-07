Ploi torențiale în Spania, la patru luni după inundațiile mortale din Valencia

Ploile torențiale de joi au provocat inundații care au măturat mașinile, în timp ce autoritățile locale au evacuat școli și au închis drumuri în estul Spaniei. Sunt patru luni de la inundațiile din Valencia care au provocat moartea a peste 220 de persoane.

Agenția de stat meteorologică Aemet a emis alerte portocalii pentru unele părți ale regiunilor:

– Murcia,

– Valencia,

– Catalonia de pe coasta mediteraneană a țării.

Oficialii le-au spus oamenilor să rămână în casă, potrivit Reuters.

Spaniolii sunt încă nervoși după ce ploile abundente de anul trecut au surprins autoritățile și au provocat cel mai mortal dezastru natural al țării din ultimele decenii. Mulți i-au acuzat pe oficialii locali și naționali că au avertizat oamenii despre pericol prea târziu.

Imaginile difuzate de un post local de televiziune au arătat o mașină măturată pe râul Lorca din Murcia. O femeie a trebuit să fie salvată din mașină de pompierii locali. Un alt bărbat a trebuit să fie salvat cu un tractor din zona de legume.

Ploile vor cădea până în weekend

Fernando Lopez Miras, președintele regiunii Murcia din sud-estul Spaniei, a declarat că nu au existat victime joi, deși o persoană a murit când a fost luată de o râpă inundată la începutul săptămânii.



„Nu a existat nimic care să indice că va ploua pe măsură ce plouă”, a spus Lopez Miras. „În fiecare zi, ravenele acumulează mai multă apă și sunt mai multe străzi inundate. Apa nu se va opri și alertele meteo nu prognozaseră că acest lucru va fi atât de prelungit.”

Aemet a spus că în unele zone au căzut 120 mm în 12 ore, iar unele stații meteorologice au experimentat mai multe ploi în martie decât s-ar fi așteptat în mod normal în tot sezonul de primăvară.



S-a spus că un nou front meteorologic care vine din vest ar însemna că ploile vor continua în toată țara până în weekend.