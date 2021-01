Podul de la Hălmeag a fost finalizat

Sfârşitul anului 2020 a însemnat punctul final al unei lucrări de infrastructură pe care locuitorii comunei Şercaia au aşteptat-o zeci de ani: construirea unui pod nou peste râul Olt, care să asigure legătura satului Hălmeag cu centrul de comună.

Execuţia proiectului „Pod peste râul Olt pe DJ 131P – Şercaia (DN1) – Hălmeag la km 5+001”, a început în aprilie 2019, odată cu predarea amplasamentului către constructor, implementarea fiind asigurată de Consiliul Judeţean Braşov cu fonduri accesate de la Ministerul Dezvoltării prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II-a.

Contractul încheiat de administraţia judeţeană cu firma SC Confer Group SRL a fost dus la bun sfârşit în cursul lunii decembrie 2020, după demolarea podului din lemn care timp de un secol a reprezentat calea de acces a locuitorilor din satele aflate pe malul drept al Oltului (Hălmeag, Ticuşul Nou, Ticușul Vechi, Crihalma), spre Făgăraș și Brașov.

Valoarea totală a lucrărilor de construcţie a noului pod a fost de 6.176.199,19 lei.

Podul este realizat din beton şi are o infrastructură formată din două culee și două pile pe fundații indirecte. Având lungimea de 97,10 metri și lățimea de 6 metri, podul dispune de o parte carosabilă lată de 5 metri. Banda de circulație ocupă 4 metri, iar în părţile laterale sunt benzi de încadrare, de câte 50 cm. Construcţia s-a realizat în parametri optimi, în ciuda faptului că vremea capricioasă şi debitul mărit al Oltului au generat anumite decalări în graficul de execuţie. Circulaţia pe pod a fost deschisă încă de la începutul lunii decembrie, spre satisfacţia locuitorilor zonei.

„Este cel de-al doilea pod peste râul Olt pe care îl finalizăm în anul 2020, după podul de la Crihalma. De altfel, acestea sunt primele poduri construite de la zero în judeţul Braşov în ultimii cincizeci de ani. Avem în lucru şi alte poduri pe care dorim să le refacem sau să le reconstruim din temelii, astfel încât să rezolvăm problema conectivităţii tuturor localităţilor cu drumurile naţionale care străbat judeţul Braşov. Încheiem un an foarte important din punctul de vedere al implementării proiectelor care vizează îmbunătăţirea infrastructurii rutiere şi ne pregătim pentru anul 2021, pe care ni-l dorim sub cele mai bune auspicii. Am convingerea că anul viitor se vor vedea şi mai mult rezultatele muncii noastre concretizate în zeci de kilometri de drumuri reabilitate şi modernizate”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

Țara Făgărașului: modernizarea „Drumului de sub munte”

Modernizarea „Drumului de sub munte”, o investiţie de amploare realizată în cadrul primului proiect cu fonduri europene accesat de Consiliul Judeţean Braşov prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, a înregistrat un progres foarte bun pe parcursul anului 2020. Aceasta este concluzia discuţiei pe care preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea, şi administratorul public al judeţului, Daniel Gligoraş – în calitate de manager de proiect, au purtat-o cu Grigore Vădean, directorul SC Diferit SRL, firma care şi-a adjudecat lucrarea.

În prezent, primul strat de asfalt a fost turnat pe 13,2 km din totalul de 49 de km incluşi în proiect, ceea ce reprezintă un progres al lucrărilor de 28%. În ceea ce priveşte refacerea podurilor şi a podeţelor de pe traseu, stadiul execuţiei a ajuns la 67%. Toate lucrările executate până în momentul de faţă au fost achitate de autoritatea contractantă.

Constructorul îşi propune ca în vara anului viitor să încheie lucrările la poduri, iar până la sfârşitul lui 2021 să realizeze 90% din activităţile cuprinse în contract. În cazul în care vremea va fi prielnică, şantierul va fi reluat pe 11 ianuarie, cu 150 de muncitori care urmează să lucreze pe tronsoanele drumului. Fiind la primul proiect de amploare realizat în judeţul Braşov, firma Diferit şi-a asigurat din timp utilaje suficiente, precum şi toate materialele necesare, punând în funcţiune o staţie de asfalt la Făgăraş şi două staţii de beton, la Făgăraş şi Recea.

Pe parcursul derulării lucrărilor, reprezentanţii constructorului au colaborat foarte bine cu conducerea administraţiei judeţene, primind tot sprijinul de care au avut nevoie, în aşa fel încât niciun impediment să nu afecteze bunul mers al şantierului.

„În septembrie 2019 am semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru acest proiect care va îmbunătăţi considerabil infrastructura rutieră din Ţara Făgăraşului. Sunt bucuros că firma constructoare a lucrat într-un ritm susţinut şi a făcut progrese considerabile în acest an. În 2021 sunt convins că vom avea zeci de kilometri de drumuri refăcute, dar şi zeci de poduri şi podeţe reconstruite din temelii sau modernizate. Felicit constructorul pentru modul profesionist în care a înţeles să abordeze acest proiect investiţional extrem de important pentru Judeţul Braşov”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean, Adrian-Ioan Veştea.

Proiectul „Modernizare drum interjudeţean DJ 104 A, DJ 105 C, DJ 105 P – format din DJ 104 A, km 0+000-45+000, DJ 105 C, km 6+300-3+800, DJ 105 P, km 0+000-3+800” are o valoare totală de 146.864.245,94 lei, din care cheltuielile totale nerambursabile ajung la 141.522.749,92 lei. Contribuția proprie a Județului Brașov la cheltuielile eligibile este de 2.888.219,39 lei, iar cheltuielile totale neeligibile sunt în cuantum de 2.453.276,63 lei.

Proiectul urmărește modernizarea drumului interjudețean DJ 104 A – Perșani – Victoria în legătură cu DJ 105 C Victoria – Ucea de Sus și DJ 105 P – Ucea de Sus, în lungime totală de 53,01 km, din care 49,039 km sunt realizați cu fonduri europene și 4 km sunt modernizați din fondurile proprii ale Județului Brașov.