Premieră în România: Mol vinde carburanții mai ieftin decât Petrom

Mihai Nicuţ (e-nergia.ro)

Piața de carburanți din România consemnează o premieră. După scumpirile din ultima vreme, benzinăriile Mol afișează prețuri mai mici decât cele din stațiile Petrom, liderul pieței din România. De asemenea, Lukoil care în mod tradițional avea carburanți mai ieftini, acum îi are și mai ieftini, prin comparație. Discountul cu care se vinde acum petrolul rusesc poate fi cauza.

După o creștere agresivă pe piața locală, și organic și prin achiziții, compania ungară Mol a ajuns să opereze o rețea de peste 200 de stații de distribuție a carburanților în România. Stațiile Mol se poziționează, de ani de zile, pe segmentul premium al pieței, inclusiv prin prețuri – în mod tradițional carburanții erau cu câțiva bani pe litru în plus față de cei vânduți în rețeaua liderului pieței, Petrom, la prețuri foarte apropiate de cele din rețele Rompetrol și OMV.

Asta până acum.

După scumpirea de astăzi, benzinăriile Mol au ajuns mai ieftine decât cele ale Petrom, o premieră de când studiem noi piața de carburant din România. Să luăm un exemplu, două stații din aceeași zonă, situate la câteva zeci de metri una față de altă, folosind Monitorul Prețurilor la carburanți: benzinăria Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București vinde benzina cu 8,49 lei/litrul și motorina 9,08 lei/litrul cu iar benzinăria Mol de lângă ea vinde benzina cu 8,46 lei litrul și motorina cu 9,05 lei/litrul.

Întotdeauna, prețurile Mol au fost peste cele ale Petrom, până acum, când situația s-a inversat.

Încă un aspect interesant. Tot tradițional, cele mai mici prețuri în benzinăriile de lanț le găseam în rețeaua Lukoil, cu câțiva bani sub cele ale Petrom și semnificativ sub cele ale Mol. Ei bine, acum diferența se adâncește. La stația Lukoil din aceeași zonă, de exemplu, situată lângă celelalte, benzina costă 8,38 lei/litrul, deci cu 11 bani mai puțin decât la Petrom, iar motorina costă 8,97 lei/litrul, la fel, cu 11 bani pe litru sub prețul liderului pieței.

De ce se întâmplă

Așadar, se lăcomește Petrom, liderul pieței, sau Rompetrol, sau este vorba despre altceva și, de fapt, companiile românești încep să fie dezavantajate pentru că nu folosesc petrol rusesc? Să explicăm

Petrom rafinează țiței românesc, în majoritate, în rafinăria de la Brazi, care însă nu ajunge, iar restul vine din import, peste un milion de tone pe an. În contextul agresiunii ruse în Ucraina, de câteva luni de zile Petrom a anunțat că renunță benevol la importul de țiței rusesc, pe care îl înlocuiește cu cel din alte surse, avertizând însă că asta va însemna costuri mai mari. “Estimăm un cost mai mare de aproximativ 16 dolari pe baril, cu un impact lunar total de o singură cifră, în milioane de euro. Doar pentru a vă oferi o estimare, în condiții normale de operare, preluăm un cargo la fiecare 45 de zile”, a explicat atunci directorul general al Petrom, Christina Verchere.

Și Petrom și Rompetrol aduc petrolul din import exclusiv pe cale maritimă. Îl rafinează (de aici profitul Petrom, pentru că și țițeiul românesc intră în rafinărie la preț internațional, nu cel de cost) și vând carburanții la prețuri care țin cont în principal de cotațiile internaționale, Platt’s Med în cazul nostru.

Ei bine, Mol își aduce mare parte din carburanții vânduți pe piața locală de la rafinăria Duna din Budapesta. Ea este alimentată cu țiței rusesc, care vine din Rusia prin conducta Druzhba (Prietenia), de aceea Ungaria s-a tot opus embargoului asupra țițeiului rusesc impus de UE. În final, a fost de acord cu el doar după ce a obținut promisiunea Bruxelles-ului că, o vreme, nu se va aplica și pentru țițeiul rusesc pe care ea îl primește prin conductă.

Ca efect al războului din Ucraina însă, petrolul rusesc a devenit mult mai ieftin și, la ora actuală, se vinde cu un discount de peste 30 de dolari pe baril față de cotația Brent , de referință pentru Europa (grafic mai jos). Adică mai ieftin cu circa un sfert.

Nu știm ce preț plătește Mol pentru țițeiul rusesc, dar, așa cum sublinia Financial Times într-un articol publicat după ce s-a decis impunerea embargoului (cu Ungaria momentan scutită) MOL, compania petrolieră maghiară controlată de stat, va câștiga miliarde pentru că va putea rafina în continuare țiței rusesc, care a devenit mult mai ieftin.

“Cine beneficiază de pe urma embargoului? Rafinăriile din țări precum Ungaria, cu acces la conducta Druzhba sau „prietenia” care transportă țițeiul din Rusia, vor fi avantajate pe termen scurt.Țițeiul de tip Ural, principalul sortiment exportat de Rusia, se tranzacționa marți la 95 de dolari barilul – cu 30 de dolari mai ieftin decât sortimentul Brent. Având în vedere că combustibilii precum motorina și benzina se vând la prețurile internaționale, rafinăriile care încă vor accesa petrolul rusesc prin conducte vor câștiga marje uimitoare. Potrivit calculelor FT, compania petrolieră a Ungariei, MOL, care operează singura rafinărie a țării, ar putea câștiga peste 2 miliarde de dolari într-un an doar din din discountul aferent alimentării cu petrol rusesc al rafinăriei Duna”, scria FT.

Așadar, este foarte probabil ca prețurile din stațiile Mol din România să fi ajuns, în premieră, sub cele ale Petrom, din cauza costului mai mic de achiziție al petrolului, care să-i permită această mișcare.

Situația Lukoil

Tradițional, lanțul de benzinării Lukoil din România (peste 300 de stații) avea cele mai mici prețuri, dar iată că acum diferența de preț crește. Este posibil ca și aici să avem aceeași cauză (Lukoil își importă din Rusia cea mai mare parte a țițeiului, tot prin Marea Neagră), dar țițeiul este procesat în rafinăria Petrotel Ploiești, care are un viitor incert însă. Rafinăria mai poate primi petrol rusesc doar până în decembrie (România va respecta embargoul, nu e scutită), după care trebuie să cumpere petrol din altă sursă pentru a putea funcționa. Și să-l și plătească în condiții mult mai dezavantajoase pentru ea – deci are nevoie și de resurse suplimentare de cash, doar pentru operațiuni. Surse din piață spun că acum se caută înțelegeri cu KazMunaiGas și cu SOCAR pentru a se asigura țilei kazah sau azer pentru rafinăria de la Ploiești, din iarnă.

Embargoul care va fi impus în decembrie presupune unele restricții la exportul de carburanți din țările care au primit derogări să folosească în continuare, temporar, țiței rusesc, dar ele intră în vigoare atunci.