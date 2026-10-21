Premieră în sistemul public de sănătate din România: prima platformă de chirurgie robotică da Vinci 5, implementată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița

În mai puțin de doi ani, aproape 250 de pacienți din diferite regiuni ale țării au beneficiat de intervenții robotice în cadrul spitalului

Una dintre principalele inovații este tehnologia Force Feedback, care permite chirurgului să perceapă forțele exercitate asupra țesuturilor în timpul intervenției

SOFMEDICA anunță un nou reper important în dezvoltarea chirurgiei robotice din România: implementarea primului sistem da Vinci 5 într-un spital public, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița.

Această premieră marchează un pas semnificativ către extinderea accesului la tehnologii chirurgicale avansate în sistemul public de sănătate și confirmă potențialul spitalelor regionale de a deveni centre de excelență în medicina modernă.

Noua platformă da Vinci 5, dezvoltată de Intuitive, reprezintă cea mai recentă generație a sistemelor de chirurgie robotică da Vinci și introduce funcționalități avansate care susțin precizia, controlul și capacitatea de decizie a chirurgului în timpul intervențiilor minim invazive.

„Când am început programul de chirurgie robotică la Bistrița, ne-am propus să construim mai mult decât capacitatea de a utiliza o tehnologie performantă. Ne-am dorit un program medical solid, susținut de echipe pregătite și de rezultate clinice care să permită dezvoltarea sa în timp. Introducerea sistemului da Vinci 5 este o continuare firească a acestui parcurs. Pentru noi, cel mai important este ceea ce această evoluție poate însemna pentru pacienți: mai multe opțiuni terapeutice și acces la chirurgie de înaltă precizie, aici, într-un spital public din România”, a declarat Dr. Răzvan Couți, medic urolog și coordonator al programului de chirurgie robotică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.

De la dezvoltarea unui program de chirurgie robotică la o premieră națională

Implementarea sistemului da Vinci 5 la Bistrița reprezintă continuarea unui program de chirurgie robotică început la finalul anului 2024, care a demonstrat capacitatea echipei medicale de a integra această tehnologie în practica clinică.

În mai puțin de doi ani, aproape 250 de pacienți din diferite regiuni ale țării au beneficiat de intervenții robotice în cadrul spitalului. Dezvoltarea programului a permis extinderea utilizării chirurgiei robotice în mai multe specialități, inclusiv urologie, chirurgie generală, ginecologie și chirurgie toracică.

Introducerea noii generații da Vinci 5 consolidează această evoluție și creează premisele pentru creșterea capacității chirurgicale, dezvoltarea echipelor medicale și extinderea accesului pacienților la intervenții minim invazive.

„Pentru SOFMEDICA, această premieră înseamnă mult mai mult decât introducerea unei noi tehnologii în România. Este o demonstrație concretă a faptului că accesul la inovație medicală nu trebuie să fie limitat de geografie sau de tipul instituției medicale. Credem că pacienții din România trebuie să aibă oportunitatea de a beneficia de cele mai avansate soluții chirurgicale, inclusiv în sistemul public de sănătate. Bistrița este un exemplu despre ceea ce se poate construi atunci când viziunea medicală, investițiile publice și parteneriatele pe termen lung urmăresc același obiectiv: îmbunătățirea îngrijirii pacienților”, a declarat Daniela Fistis, Commercial Manager, SOFMEDICA România.

da Vinci 5: o nouă generație de tehnologie în sprijinul chirurgilor

Sistemul da Vinci 5 aduce îmbunătățiri importante în chirurgia robotică asistată, prin integrarea unor tehnologii dezvoltate pentru a sprijini controlul, precizia și ergonomia intervențiilor chirurgicale.

Una dintre principalele inovații este tehnologia Force Feedback, care permite chirurgului să perceapă forțele exercitate asupra țesuturilor în timpul intervenției. Această funcționalitate oferă informații suplimentare pentru manipularea delicată a țesuturilor și controlul instrumentelor chirurgicale.

Platforma integrează, de asemenea, un sistem avansat de vizualizare tridimensională, îmbunătățiri ergonomice și noi capacități digitale de colectare și analiză a datelor chirurgicale, cu potențial de a contribui la optimizarea fluxurilor de lucru și la dezvoltarea continuă a practicii medicale.

În funcție de procedură și de particularitățile clinice ale fiecărui pacient, chirurgia robotică minim invazivă poate contribui la reducerea traumatismului chirurgical, a durerii postoperatorii și a duratei de recuperare.

Dezvoltarea chirurgiei robotice da Vinci în România presupune mai mult decât disponibilitatea unor echipamente performante. Construirea unor programe sustenabile necesită pregătirea echipelor medicale, integrarea tehnologiei în practica clinică și colaborarea continuă între instituțiile medicale, autorități și partenerii tehnologici.

În acest context, SOFMEDICA își continuă misiunea de a facilita accesul la tehnologii medicale avansate și de a susține dezvoltarea unor programe clinice capabile să genereze valoare pe termen lung pentru pacienți și sistemele de sănătate.

Premiera de la Bistrița demonstrează că inovația medicală poate fi integrată în spitalele publice regionale și poate contribui la reducerea diferențelor de acces la servicii chirurgicale avansate.