Premierul Florin Cîțu și mai mulți miniștri negociază, la Bruxelles, proiectele finanțate prin PNRR

Elena Stanciu (b1.ro)

Premierul Florin Cîţu împreună cu mai mulți miniștri continuă, miercuri, la Bruxelles, discuțiile cu oficialii europeni pe tema finanțării proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit agendei premierului, publicată pe site-ul Guvernului, Cîțu are programată, miercuri, de la ora 14.00, ora locală, o întâlnire cu comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean. Ulterior, de la ora 16.00, prim-ministrul se va purta discuții cu Margrethe Vestager, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene. Apoi, Cîțu se va întâlni cuvicepreşedinte executiv al Comisiei Europene Valdis Dombrovskis, începând de la ora 17.00.

Șeful Guvernului a avut, marți seară, o cină de lucru cu șefa Comsiei Europene, Ursula von der Leyen, la finalul căreia a anunțat că a fost „o întâlnire foarte constructivă”.

„Am avut o întâlnire foarte constructivă cu președintele Comisiei Europene, pentru negocierile privind PNRR, așa cum confirmă și Ursula Von Der Leyen. Facem progrese în reformele propuse. Romania are un plan ambițios de creștere economică sustenabilă, în urma pandemiei. Negocierile și întâlnirile continuă și mâine. Vă țin la curent”, a transmis Florin Cîțu, pe Facebook.

La rândul său, Ursula von der Leyen a transmis că au fost înregistrate ”progrese bune în ceea ce priveşte reformele”.

Înainte de a pleca la Bruxelles, Florin Cîțu a declarat că merge acolo pentru a-i asigura pe partenerii europeni că Guvernul pe care îl conduce va face reforme.

”Eu merg acolo ca să îi asigur pe partenerii europeni că acest Guvern este guvernul care va face și reforme. PNRR are două componente, una de reforme pe care am asumat-o prin programul de guvernare, strategia fiscal-bugetară, programul de convergență și ne-o asumăm și înPNRR. Și are o parte de investiții și mesajul meu este clar că România are anumite priorități pe care le dorește incluse înPNRR”, a spus Florin Cîțu.

România trebuie să depună la Bruxelles Planul Național de Redresare și Reziliență până la finalul lunii mai.