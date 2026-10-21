Finanțe și Bănci

Premierul Luca Niculescu: Nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii

Daniela Moise
Autor
Daniela Moise

Premierul Luca Niculescu a făcut, miercuri dimineaţă, precizări în legătură cu Pilonul II de pensii, indicat în anii trecuţi drept posibilă sursă pentru redresarea financiară a României, afirmând că nimeni „nu se atinge de Pilonul II”.

Declaraţia a fost făcută în contextul în care, marţi seară, în prima sa conferinţă de presă, a dat legat de acest subiect un răspuns care lăsa loc unor interpretări.

„Nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii. El există şi va exista”, a declarat, miercuri dimineaţă, premierul Luca Niculescu.

Marţi seară, Niculescu a afirmat că Pilonul II de pensii, indicat în anii trecuţi drept posibilă sursă pentru redresarea financiară a României, ”ar trebui să rămână aşa cum este”. 

„Ştiu că este un subiect de care m-am ocupat în cadrul aderării la OCDE, iar reforma Pilonului II de pensii nu este ceva de care ar trebui să ne atingem”, a declarat prim-ministrul marţi, în ziua în care guvernul său a fost învestit.

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