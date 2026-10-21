Ajutoare umanitare din rezervele de stat pentru beneficiarii serviciilor sociale

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale au semnat un protocol pentru distribuirea gratuită a unor produse alimentare și nealimentare către beneficiari ai serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități, copiilor din sistemul de protecție a copilului, persoanelor vârstnice și persoanelor fără adăpost.

Produsele alimentare includ paste făinoase, mălai, zahăr, făină, orez, ulei rafinat din floarea soarelui, gem de fructe și cașcaval. De asemenea, vor fi distribuite produse nealimentare de strictă necesitate, precum articole de îmbrăcăminte și încălțăminte (treninguri, tricouri, bocanci, cizme de cauciuc), pături, saltele, cearșafuri, perne, fețe de pernă, batiste și truse de igienă personală pentru copii, femei și bărbați.

Transportul acestora către cele opt regiuni prevăzute în protocol va fi asigurat de operatorii economici parteneri și de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, prin intermediul unităților teritoriale. Ulterior, produsele vor fi distribuite beneficiarilor prin intermediul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului de la nivel județean și al sectoarelor municipiului București.

Protocolul semnat de cele două instituții pune în aplicare prevederile HG nr. 806 / 2026 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne, cu titlu gratuit, pentru acoperirea unor nevoi de bază ale beneficiarilor serviciilor sociale.