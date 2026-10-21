România se clasează pe locul 45 din 143 în WJP Rule of Law Index



Indicele Sondării Statului de Drept WJP® 2026 arată că practicile autoritare s-au înrădăcinat



Arestarea ingerințelor guvernamentale și regresul libertății de exprimare și participare necesită o atenție urgentă



Punctajul României a scăzut; se clasează pe locul 28 din 31 la nivel regional

Recesiunea globală a statului de drept persistă, conform noului Indice al Statului de Drept WJP® 2026, lansat astăzi de World Justice Project (WJP). Deși mai puține țări au înregistrat scăderi în acest an comparativ cu anul trecut, bilanțul global rămâne profund dezechilibrat – scăderile în 62% dintre țări continuând să depășească numeric îmbunătățirile –, inclusiv în România.



Punctajul general al României privind statul de drept a scăzut cu 1,1% în Indicele din acest an. Țara se clasează pe locul 45 din 143 de țări din întreaga lume.



La nivel regional, România se clasează pe locul 28 din 31 de țări din Uniunea Europeană, Asociația Europeană a Liberului Schimb și America de Nord.* Liderul regiunii este Danemarca (clasată pe locul 1 din 143 la nivel global), urmată de Norvegia și Finlanda. Cele trei țări cu cele mai mici punctaje din regiune sunt Grecia, Bulgaria și Ungaria (locul 78 la nivel global).



În ultimul an, 17 din 31 de țări din Uniunea Europeană, Asociația Europeană a Liberului Schimb și America de Nord au înregistrat scăderi. Dintre cele 17 țări, 15 înregistraseră scăderi și în anul precedent.



Canada, Regatul Unit și majoritatea țărilor din UE au rămas în mare parte stabile, fără îmbunătățiri sau scăderi semnificative.



Deși este prea devreme pentru a trage o concluzie în cazul Ungariei, Polonia conduce redresarea globală: Polonia a înregistrat cea mai mare îmbunătățire pe trei ani din lume, crescând cu 4,22% din 2023, pe măsură ce mecanismele de control democratic și garanțiile instituționale au început să își revină.



În rândul țărilor cu venituri mari, România se clasează pe locul 42 din 51.



România și tendințele globale



Autoritarismul nu mai este o tendință emergentă – a devenit înrădăcinat: peste 86% dintre țări au suferit o scădere susținută pe cinci ani în cel puțin o garanție împotriva conducerii autoritare: limitarea puterilor guvernamentale, guvernarea deschisă sau drepturile fundamentale. Aceasta include și România.



Libertățile esențiale pentru spațiul civic, dezbaterea publică și supravegherea guvernamentală se restrâng în majoritatea țărilor:



· „Libertatea de opinie și de exprimare” a scăzut în 64% dintre țări, dar nu și în România.

· „Libertatea de întrunire și de asociere” a scăzut în 67% dintre țări, dar nu și în România.

· „Participarea civică” a scăzut în 65% dintre țări, inclusiv în România.



Atât în sistemul penal, cât și în cel civil, presiunea și ingerințele necorespunzătoare ale executivului au devenit principalii factori ai degradării instituționale. Justiția civilă s-a slăbit în 64% dintre țări, iar justiția penală în 58%, influența necorespunzătoare a guvernului devenind un factor central în ambele domenii. De asemenea, sistemele judiciare pierd teren în fața excesului de putere al executivului în sens mai larg: puterile guvernamentale limitate de sistemul judiciar au scăzut în 63% dintre țări. Aceasta include și România.



Cu toate acestea, justiția civilă devine mai accesibilă, mai convenabilă ca preț și mai egală:



· „Accesul și posibilitatea de a suporta costurile justiției civile s-au îmbunătățit în 54%” dintre țări, dar nu și în România.

· „Justiția civilă este lipsită de discriminare” s-a îmbunătățit în 52% dintre țări, dar nu și în România.



Datele din Indice arată că prosperitatea economică, stabilitatea prețurilor și riscul scăzut de creditare se concentrează în țările cu un stat de drept solid:



· PIB pe locuitor: Țările cu un PIB pe locuitor peste media mondială (14.406 USD) obțin un punctaj de 0,68 sau mai mare în WJP Rule of Law Index.

· Inflația: Țările cu rate ale inflației mai mici decât mediana (3,23%) au un punctaj în Indice de 0,60 sau mai mare.

· Ratingurile de credit suveran: Țările cu un rating de credit suveran din categoria recomandată investițiilor (AAA până la BBB) mențin punctaje în Indice de 0,66 sau mai mari.



În 2026, punctajul general al României este de 0,61.



Clasamente globale



La nivel global, țara cel mai bine clasată în Indicele Statului de Drept WJP 2026 este Danemarca, urmată de Norvegia, Finlanda, Suedia și Luxemburg. Țara cu cel mai mic punctaj este Venezuela, urmată de Afganistan, Haiti, Cambodgia și Nicaragua.



Clasamentul României în WJP Rule of Law Index



• Locul în clasamentul global (punctaj general): 45/143



• Locul în clasamentul regional (punctaj general): 28/31



Clasamentul pe factori (Factor Score Rankings):



FACTOR

CLASAMENT GLOBAL

CLASAMENT REGIONAL*

CLASAMENT VENITURI**



Limitarea puterilor guvernamentale

55/143

29/31

43/51



Absența corupției

59/143

29/31

45/51



Guvernarea deschisă

37/143

27/31

36/51



Drepturile fundamentale

40/143

26/31

37/51



Ordinea și securitatea

35/143

23/31

32/51



Aplicarea reglementărilor

53/143

28/31

43/51



Justiția civilă

49/143

25/31

39/51



Justiția penală

53/143

27/31

42/51



(1 reprezintă cea mai bună poziție în clasamentele WJP Rule of Law Index)