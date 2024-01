Într-o nouă declarație, premierul slovac Robert Fico a susținut că Ucraina se află „sub controlul total al Statelor Unite”. Stranie apreciere venită de la un stat membru al NATO și al Uniunii Europene, dar care în realitate se dovedește a fi una din țările membre cele mai pro-ruse.”Ucraina”, susține Robert Fico, „nu este o țară independentă și suverană, ci sub controlul total și sub influența Statelor Unite”. O astfel de declarație, remarcă presa franceză, vine după ce într-o altă recentă declarație făcută la postul public de televiziune, Robert Fico preciza că Bratislava refuză să livreze arme Kievului în lupta cu invadatorii ruși, invocând „riscul declanșării nici mai mult nici mai puțin decât un al treilea război mondial”. În plus, astfel de declarații vin exact în ajunul vizitei la Bratislava, miercuri, a lui Volodimir Zelenski. Și cu acest prilej, Fico intenționează să reconfirme că Ucraina „nu va primi arme din partea statului slovac”. În declarațiile din aceste zile, premierul slovac a acuzat Ucraina că este una din țările cele mai corupte din lume. „Numai Dumnezeu știe unde dispare ajutoarul ce vă este trimis”, s-a exprimat în context Robert Fico.

La cererile ca rușii să părăsească Ucraina, premierul slovac a răspuns cu sintagma: „Este ceva nerealist”. În concepția sa, în conflictul cu Rusia, care durează de aproape doi ani, fără o soluție din punct de vedere militar, Ucraina trebuie să cedeze părți din teritoriul său. „Trebuie să existe o formă de compromis, dureros pentru ambele părți… Ce se așteaptă? Ca rușii să plece? Este o idee nerealistă”, considerà Robert Fico.