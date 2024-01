Presa americană: Victoria lui Donald Trump la alegerile primare republicane în Iowa – „ineluctabilă” pentru unii, „deprimantă” pentru alții

Aprecierea din titlu aparține ziarului „The New York Times”. În opinia acestei publicații americane, „cu excepția unui reviriment spectaculos, alegerile primare ale republicanilor sunt deja terminate și abia de acum încolo începe complicatul drum către alegerile generale”. În urmă cu un an, reamintește ziarul citat, sondajele de opinie arătau că cea mai mare parte a republicanilor doreau să se debaraseze de Trump. Dar a urmat procesul unificării partidului împotriva teoriilor complotului emise de fostul președinte privind alegerile furate pentru a lua în serios acuzațiile ce-i sunt aduse, cu riscul de a primi criticile aripii fanatice republicane. Și totuși, asistăm acum cum republicanii „s-au lăsat aspirați de mișcarea MAGA (Make America Great Again)”… A fost, potrivit analiștilor de la „The New York Times”, de neevitat ca în ciuda problemelor cu care se confruntă Trump în justiție, toate tendințele politice „să se confunde, să aspire totuși la un om forte”, din ” într-adevăr convingerea că democrația americană este pe cale să eșueze” și că „America este pe cale să ajungă în infern”. „The Washington Post” spune, cu „ciudă”: „Sinistrul adevăr este că electoratul republican nu vede posibil alt candidat decât peTrump… Electoratul republican dorește, deci, un om care se anunță dictator din prima zi a mandatului”, care utilizează retorica lui Hitler privind minoritățile, care cere imunitate absolută și amenință cu „carnagiu” dacă este urmărit în justiție…”Să nu veniți a ne spune că alegătorii republicani nu au avut alternativă”, lansează „The Washington Post”. „Și l-au ales pe Trump”.

Este inevitabil duelul Trump-Biden

„Nu neapărat”, răspunde „The Wall Street Jornal”…”Este greu de crezut, dar republicanii, ca și democrații sunt pe cale să desemneze candidați respinși de majoritatea alegătorilor”. Republicanii, relevă ziarul citat, au încă posibilitatea să se gândească a doua oară în privința alegerii candidatului lor la prezidențiale, dar rezultatul scrutinului din Iowa arată că nu mai au timp pentru a opera o schimbare. Democrații, adaugă ziarul, fac și ei un pariu enorm. Cota de popularitate a lui Joe Biden este la un așa de scăzut nivel încât el nu poate invoca un bilanț al performanțelor sale. Dacă Joe Biden crede că Donald Trump este realmente un pericol pentru democrație, atunci el ar trebui să renunțe la candidatură”, spune „The Wall Street Journal”, iar Partidul Democrat „ar putea astfel să profite de alegerile primare și,apoi, la convenția partidului din luna august să poată alege un alt candidat, mai tânăr și nelegat neapărat de bilanțul președintelui Biden”.

Riscuri majore în plan internațional

La întrebarea ce impact ar avea victoria lui Donald Trump în plan internațional, ziarul londonez „The Times” răspunde cu un cuvânt categoric:”Temeri”. „Dependența Occidentului de America pentru securitatea sa rămâne extremă”, constată cotidianul britanic. Asta însemnează că unul dintre cele mai rele scenarii în plan internațional ar fi ca americanii să se replieze în ei înșiși, să aibă dubii privind propria lor democrație și să perturbe alianțele în care ei sunt indispensabili… Alegătorii americani ai anului 2024 par a fi gata să-l susțină pe omul Donald Trump care ar produce acest sumbru scenariu”, scrie „The Times”. Riscuri majore ne așteaptă în două ape fierbinți – Marea Roșie și Marea Chinei meridionale. Numai că cel mai mare risc apare din zăpezile înghețate din Iowa.