Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de vacantare a funcției de vicepremier, după demisia lui Dragoș Anastasiu

Mariana Butnariu
Autor Mariana Butnariu
Decret prezidențial după două săptămâni de la demisia lui Dragoş Anastasiu

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri decretul prin care constată vacanța funcției de viceprim-ministru, în urma demisiei lui Michael-Dragoș Anastasiu. Documentul a fost emis la aproape două săptămâni după ce Anastasiu și-a anunțat plecarea din Executiv.

Demisie pe fondul unui scandal

Anastasiu și-a depus demisia pe 27 iulie, în contextul scandalului legat de mita oferită timp de opt ani unui funcționar ANAF – funcționar deja condamnat – și al disputelor publice cu DNA privind statutul său în dosar. Anastasiu a susținut că a fost doar martor, în timp ce DNA l-a încadrat ca martor denunțător.

„În acest climat, îmi este foarte clar că nu mai pot să ajut. Discutând cu premierul, i-am spus că fac un pas în lateral, în spate, și demisionez”, a declarat el, subliniind că „nu este șpăgar, ci un om onest și integru”.

Reacții oficiale

La momentul demisiei, președintele Nicușor Dan a afirmat că situația lui Anastasiu reprezintă „o mare problemă”. Premierul Ilie Bolojan a precizat ulterior că demisia a fost înregistrată pe 28 iulie și i-a fost transmisă spre semnare a doua zi, pentru a fi trimisă la Palatul Cotroceni.

