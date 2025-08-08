Se deschid înscrierile pentru o cohortă specială 2025/2026 a RPEP – Programul românesc de excelență inspirat din modelul Baldrige (SUA)



11 august marchează deschiderea depunerii de intenții pentru admiterea într-o nouă cohortă a Romania Performance Excellence Program – RPEP, program educațional de tip Executive Management organizat de Fundația Națională a Tinerilor Manageri (FNTM), cu sprijinul RePatriot.

Maximum 15 lideri din organizații românești vor fi admiși într-un parcurs de pregătire de 9 luni, susținut de experți americani și români, bazat pe principiile programului Malcolm Baldrige National Quality Award din Statele Unite.

Cadrul de Excelență Baldrige pune accent pe excelența operațională, obiective strategice colaborative, implicarea părților interesate, procese orientate către client și îmbunătățire continuă. Învățarea printr-o metodă validată în timp poate duce dezvoltarea unei culturi organizaționale solide și crearea unui viitor mai bine definit pentru afaceri, universități, spitale și instituții publice din România. Programul este structurat pentru top manageri și începe cu o inițiere față în față pe parcursul a 4 zile și continuă cu webinarii și interacțiuni directe pe parcursul lunilor următoare.

Admiterea în acest program se face pe bază de invitație primită după trimiterea unei scrisori de intenție care să arate motivația de educație managerială pentru performanță trimisă la Baldrige@fntm.ro până pe data de 5 septembrie 2025.

Această serie specială va avea oportunitatea să învețe atât din practica americană cât și din exemplul mai multor companii românești deja angajate în procesul creșterii performanței din ani anteriori. Profesioniști români din toată lumea vor transfera din experiența lor globală privind excelența operațională în diverse culturi organizaționale.

Marius Bostan, antreprenor în serie și coordonator RPEP, declară: „România a atins un nivel de dezvoltare economică fără precedent dar are o rezervă importantă de creștere printr-un management mai performant. Experiența de peste 40 ani a programului de excelență Baldrige a ajutat Statele Unite să-și ridice nivelul de performanță și noi putem transfera din această extraordinară experiență bune practici pentru creșterea performanțelor în organizațiile românești.”



Primul pas în dezvoltarea unui parteneriat cu profesioniști validați la nivel mondial

În acest an, Romanian Performance Excellence Program (RPEP) a încheiat un parteneriat strategic cu compania globală de consultanță Alvarez & Marsal (A&M) și a beneficiat de un webinar aplicativ susținut de Dawid Rychlik și Klaudiusz Dobosz, moderat de Irina Bentu-Sersun-Gürtler. La eveniment au participat profesioniști din sectorul privat și public românesc, membri ai organizației Romanian Business Leaders.

Studiul de caz prezentat a vizat un producător global de top de cabluri pentru telecomunicații și energie, care a trecut printr-o transformare operațională amplă pentru a răspunde unor provocări majore: scăderea marjelor, concurența acerbă și ineficiențele interne.

Transformarea, condusă de A&M, s-a concentrat pe restructurarea vânzărilor, producției, logisticii, IT-ului și managementului financiar. Printre inițiativele cheie s-au numărat: implementarea Salesforce CRM; centralizarea serviciului pentru clienți; optimizarea producției și logisticii; îmbunătățirea prognozei fluxului de numerar. Aceste măsuri au generat economii semnificative de 20–30 milioane de euro, o reducere de 19% a stocurilor și o eficiență operațională sporită.



7 Lecții-cheie învățate și discutate cu participanții:

Restructurarea strategică aduce rezultate – o strategie bine planificată și executată poate genera economii importante și îmbunătățiri operaționale, chiar și pe piețe competitive. Tehnologia este un catalizator – soluții IT moderne, precum Salesforce CRM și SAP, pot eficientiza operațiunile, îmbunătăți serviciile și sprijini deciziile strategice. Centralizarea crește eficiența – concentrarea funcțiilor critice, cum ar fi serviciul pentru clienți, reduce costurile și crește acuratețea. Concentrarea pe profitabilitate – modelele de profitabilitate pentru clienți și produse asigură alocarea optimă a resurselor. Managementul financiar proactiv – prognoza fluxului de numerar și evaluarea planurilor de investiții contribuie la sănătatea financiară și reducerea riscurilor. Îmbunătățirea continuă a producției – aplicarea principiilor 5S și eliminarea blocajelor cresc capacitatea și reduc costurile. Sustenabilitatea schimbărilor – pentru ca transformările să reziste în timp, trebuie comunicate beneficiile pentru angajați, implicat managementul de vârf și format personalul astfel încât noile procese să devină rutine zilnice.



Această transformare confirmă importanța unei abordări holistice a provocărilor operaționale, a valorificării tehnologiei și a concentrării pe eficiență și profitabilitate pentru a obține creștere sustenabilă.

Încurajăm alte companii, universități, spitale și companii din sectorul public să se alăture programului pentru a beneficia de cunoașterea și înțelegerea criteriile de excelență în performanță Baldrige.

Programul RPEP a fost inițiat ca urmare a dezbaterilor strategice de la Summitul RePatriot 2018, din Alba Iulia, vizând creșterea competitivității României prin aplicarea unor standarde de excelență recunoscute internațional.

