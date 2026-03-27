Preşedintele SUA prelungește ultimatumul pentru un acord cu Iranul

Se prelungește cu 10 zile ultimatumul președintelui american Donald Trump pentru o înțelegere cu Iranul, fiind pentru a doua oară când liderul SUA dă Teheranului timp de gândire și de negociere, sub amenințarea că îi va distruge rețeaua energetică națională.
Trump a dezvăluit și că Iranul a permis trecerea mai multor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz. „Acum au șansa să facă o înțelegere, dar asta depinde doar de ei. Iar ei vor spune că nu negociază. Normal că negociază. Sunt distruși. Cine nu ar negocia? Imploră să ajungem la o înțelegere. Vom vedea dacă vor face înțelegerea corectă”, a declarat Donald Trump.
„Le-am oferit un ultimatum de 10 zile. Ei au cerut doar 7“
„Dar m-au întrebat, foarte drăguț, prin oamenii mei, dacă pot să le ofer mai mult timp. Au mulți bani, au construit centrale nucleare, dar și obișnuite, însă sunt masive și foarte scumpe. E vorba de miliarde de dolari. Așa că le-am oferit un ultimatum de 10 zile. Ei au cerut doar 7. Și o să spuneți că Trump este un negociator groaznic. Au cerut 7, însă eu am hotărât să le dau 10, pentru că mi-au oferit nave. Am vorbit despre cele 8 nave, despre cadoul pe care mi l-au oferit.
Poate că spun că nu discutăm, mie nu îmi place când spun asta pentru că nu e adevărat așa cum ați aflat, dar discutăm și merge destul de bine, așa că le-am oferit un ultimatum de 10 zile”, a afirmat liderul SUA.
Marco Rubio a vorbit despre conflictul din Orientul Mijlociu
Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a vorbit, de asemenea, despre conflictul din Orientul Mijlociu. Întrebat dacă poate fi redeschisă Strâmtoarea Ormuz fără o intervenție terestră, acesta a spus că „este o chestiune militară tactică”. „Nu voi specula despre ce ar fi nevoie. Poate fi deschisă și mâine dacă Iranul nu mai amenință transportul maritim global, ceea ce este scandalos și o încălcare a dreptului internațional. Toate aceste țări cărora le pasă de dreptul internațional ar trebui să facă ceva în privința asta”, a spus Rubio. Deși cele două părți continuă negocierile, jurnaliștii de la Wall Street Journal susțin că Pentagonul plănuiește să trimită încă 10 mii de militari în Orientul Mijlociu.
Se pune intrebarea daca poporul iranian vrea sa sa scape de acest regim de ce nu ajuta pe Israel si SUA cu informatii cheie unde sunt obiectivele sensibile ale Iranului sa poata fi anihilate!