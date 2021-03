Prețul certificatelor de CO2 pulverizează bugetul CEO

Eugen Măruţă (gds.ro)

Vești deloc bune pentru Complexul Energetic Oltenia. Prețul certificatelor de CO2 se menține la un nivel ridicat.

În momentul de față, costul unui certificat de CO 2 este de peste 41 de euro, un nivel record față de perioada similară a anului trecut. Practic, costul este de două ori și jumătate mai mare față de luna martie anului 2020, când a debutat pandemia de coronavirus. De altfel, criza sanitară globală a influențat economia și consumul de energie electrică. Prin urmare și prețul la certificatele de CO 2 a scăzut foarte mult.

Complexul Energetic Oltenia are de plătit 7 milioane de certificate. În acest sens așteaptă un ajutor de stat de 241 de milioane de euro. De asemenea, va fi împrumutată o diferență de 1,5 milioane de certificate de la alte companii. Problema este că societatea mai are la dispoziție foarte puțin timp pentru a cumpăra toate certificatele de CO 2 pentru producția de energie de anul trecut.

Taxa de poluare trebuie să fie achitată până în data de 30 aprilie. În caz contrar, compania va fi amendată cu 100 de euro pe zi pentru fiecare certificare neachiziționat. Compania nu știe pe ce Buget de Venituri și Cheltuieli va conta în acest an, deși ne apropiem de luna aprilie.

Probleme financiare majore

Situația economică gravă prin care trece Complexul Energetic Oltenia a trezit îngrijorare și în rândul salariaților. Aceștia se tem pentru locurile de muncă și speră să iasă mai devreme la pensie. Angajații își doresc modificarea Legii pensiilor, în așa fel încât să scadă vârsta de pensionare la Complexul Energetic Oltenia. Un proiect pentru modificarea Legii pensiilor este depus la Senat, după ce a fost adoptat tacit la Camera Deputaților.

Proiectul a fost avizat favorabil în Comisia de industrii din Senat. Dacă modificările vor fi adoptate și în plen, vârsta de pensionare la Complexul Energetic Oltenia ar putea scădea la 52 de ani. Acest lucru ar presupune un efort financiar din partea angajatorului, pe care administrația colosului energetic susține că nu și-l poate permite în momentul de față, când are nevoie de sute de milioane de euro pentru plata certificatelor de CO 2 .

Angajații au ieșit în stradă

Ajutorul de stat în valoare de 241 de milioane de euro pentru plata certificatelor de CO2 depinde însă de avizul Comisiei Europene pentru Planul de restructurare și decarbonare 2021 – 2026. Pe fondul incertitudinilor de natură economică, angajații au ieșit în stradă. În momentul de față, sunt în derulare două proteste. Unul se derulează de peste o lună de zile, în centrul orașului Târgu Jiu.

Manifestațiile sunt organizate de Sindicatul Solidaritatea 2013, din Cariera Minieră Lupoaia. Al doilea protest, organizat de Sindicatul Mine Energie Oltenia, a început luni, în fața Complexului Energetic Oltenia. Doi lideri sindicali au intrat și în greva foamei. Unul dintre aceștia este Gabriel Căldărușe, președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, care a cerut prezența ministrului Energiei, Virgil Popescu, la Târgu Jiu sau ca o delegație a protestatarilor să discute cu reprezentantul acționarului principal.

De precizat că Ministerul Energiei deține 77% din acțiunile Complexului Energetic Oltenia. Sindicatele mai solicită elaborarea unui Statut al lucrătorului din companiile producătoare de curent electric, având în vedere că în minerit condițiile de muncă sunt foarte grele și este nevoie de scăderea vârstei de pensionare la 52 de ani. Sindicaliștii au fost primiți de administrație, iar marți se vor întâlni, la București, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, protestul fiind suspendat.