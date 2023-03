Prețul gazelor pentru populație ar putea scădea, susține vicepreședintele ANRE. Când s-ar putea întâmpla

Mihai Nicuț (e-nergia.ro)

Prețul gazelor naturale consumate de populație ar putea scădea în curând, date fiind alocările mai mari de gaze naturale din producția internă la preț plafonat și ieftinirea gazelor în piețe, a spus vicepreședintele Autorității de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege.

“Da, ar putea scădea, sunt premise să scadă”, a spus Zoltan Nagy-Bege, la un eveniment organizat de Club Antreprenor și EnergyHub, răspunzând la o întrebre din partea presei.

“Având în vedere că anul trecut în martie când a apărut ordonanța 27, o parte din cantitățile de gaze naturale din producția internă au fost deja contractate la un anumit preț, prețuri mai mari decât acele prețuri de 150 de lei/MWh prevăzute în odonanță, atât pentru consumatorii casnici cât și pentru producătorii de energie termică, coșul prețului de gaz a fost diferit.

În acest moment, probabil că vor fi alocate cantități mult mai mari la 150 de lei. În plus dacă ne uităm la prețurile din piața europeană de gaze, vedem că prețurile sunt mai mici decât în urmă cu un an. A devenit un lucru aproape obișnuit în ultimele două luni să vedem prețuri în jur de 50 de euro/MWh, ceea ce este mult, dacă comparăm cu prețurile de acum trei ani, dar este la jumătate dacă ne comparăm cu prețurile de acum un an.

Toate aceste lucruri pot duce un preț sub acel 31 sau 37 de bani prevăzut în ordonanța de urgență 27 (plafoanele maxime de preț, de 0,31 sau 0,37 lei/kWh- n.red.)”, a spus oficialul ANRE.

Oficialul ANRE ne-a spus că acum se fac calculele pentru a se stabili alocările de gaze de la producători, la prețul de 150 de lei/MWh, către furnizorii clieților casnici și producătorii de energie termică, pentru acest an. El a spus că, cel mai probabil, gazele din producția internă vor acoperi integral consumul casnicilor.

Scad plafoanele sau scad prețurile automat?

Potrivit reglementărilor de acum, care plafonaează prețul final plătit de populație la 31 de bani/kWh (310 lei/MWh), cu tot cu tarife de rețea și taxe, furnizorii nu au practic marjă de manevră. Ei trebuie să arate lună de lună la ANRE costul de achiziție, la care pot adăuga doar marja de furnizare reglementatată de 12 lei/MWh (plus tarife de rețea și taxe) și rezultă prețul final. Dacă el este peste plafon, populația va plăti prețul plafonat, iar furnizorul va primi de la stat diferența. Dacă prețul care rezultă este însă sub plafon, atunci acesta este cel care va fi transferat clientului.

Or, în condițiile în care tot gazul va fi achiziționat de furnizor la acest preț plafonat de 150 de lei/MWh, există posibilitatea ca prețurile plătite să fie deja sub plafon chiar începând cu consumul lunii viitoare.