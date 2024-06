Prețurile la alimentele de bază și la produsele de curățenie au crescut în luna iunie (Monitorizare B1tv.ro)

Scumpiri semnificative şi la medicamente. Cum arată coşul de cumpărături, după alegeri

În luna noiembrie a anului 2023, site-ul B1TV.ro a început monitorizarea prețurilor la mai multe produse de bază pentru români, atât la alimente, cât și produse de curățenie, de igienă personală, medicamente etc. Scopul acestei monitorizări este de a vedea cum evoluează prețurile în timp, dacă scad, cresc sau stagnează. (AICI puteți vedea articolele publicate cu prețurile din luna noiembrie + luna decembrie + luna ianuarie + luna februarie+ luna martie +luna aprilie+luna mai).

Acest tip de monitorizare nu vrea să prezinte o competiție între marele magazine, să arate care e mai scump sau care e mai ieftin, ci vrea să urmarească dinamica pieței din punctul de vedere al unei persoane care pur și simplu dorește să își facă cumpărăturile de zi cu zi.

Menționăm că nu se pot compara produsele între hypermarketuri deoarece, de multe ori, poate fi vorba de game diferite și chiar de gramaje diferite ale produselor.

Atunci când am realizat monitorizarea prețurilor, am selectat site-urile următoarelor hypermarketuri: Carrefour Orhideea, Auchan Militari, dar și site-urile Farmacia Tei, site-ul Dr. Max, Cinema City Afi Palace Cotroceni, iar monitorizarea din această lună s-a făcut pe data de 13.06.2024.

De asemenea, tot online am verificat și prețurile la combustibil (benzină și motorină standard) la stațiile Petrom B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6, și Mol Calea Giulesti, nr.39, Podul Grant.

O altă mențiune pe care vrem să o subliniem este legată de prețuri, și anume prețurile trecute în articolele noastre sunt cele inițiale, fără a aplica reducerea, în cazul în care un produs se află la reducere, ca urmare a faptului că această facilitate poate fi un lucru temporar.

Produsele care s-au scumpit în luna iunie

În luna iunie, prețurile nu au crescut foarte mult, dar sunt, totuși, anumite produse la care prețul s-a majorat. De asemenea, sunt și produse care s-au ieftinit.

Cea mai mare creștere o putem observa la produsele de curățenie, și anume, la Auchan, cu 3,65%.

De asemenea, o altă creștere o observăm și la categoria Alimente de bază. La Auchan, prețul a crescut cu 3,64%, iar la Carrefour cu 2,29%. (n.r.: Creșterea se datorează faptului că am înlocuit două produse, mai exact, cartofii și roșiile, datorită dinamicii pieței).

De asemenea, a crescut și prețul coșului cu medicamente, la Farmacia Tei a crescut cu 2,52%, iar la Dr Max cu 0,3%. (n.r.: Creșterea se datorează faptului că am înlocuit un produs, mai exact, Paracetamolul).

La combustibil prețurile au scăzut față de luna mai. Cea mai mare scădere o putem observa la benzină. La Petrom, prețul benzinei standard a scăzut în luna iunie față de luna mai cu 4,94%, iar la Mol a scăzut cu 4,87%.

a) Lista alimente Carrefour + Auchan

La Carrefour, prețul total al coșului cu alimente a crescut în luna iunie față de luna mai cu 2,29%, adică cu 3,54 lei.

La Auchan, prețul total al coșului cu alimente a crescut în iunie față de mai cu 3,64%, mai precis cu 5,60 lei.

Dacă ar fi să comparăm costul din luna iunie cu cel din luna noiembrie, luna în care am început monitorizarea, la Carrefour, prețul total al coșului cu alimente a crescut cu 0,35 lei, adică cu 0,22%.

Prețul pentru același coș cu alimente, la Auchan, comparând iunie cu noiembrie, acesta a crescut cu 6,46 lei, adică cu 4,23%.

Menționăm că la această categorie de produse am înlocuit „Cartofi noi Romania 1 kg per plasa” cu „Cartofi pentru salata, 2.5 kg”, ca urmare a dinamicii pieței. Același lucru s-a întâmplat și la roșii. Au fost înlocuite „Rosiile vrac import per kg” cu „Rosii cu mot”.



b) Produse de curățenie Carrefour + Auchan

Prețul total al coșului cu produse de curățenie a crescut la Auchan cu 3,65%, adică cu 1,80 lei.La Carrefour, prețul coșului cu produse de curățenie a scăzut cu 4,59%, adică cu 2,36 lei.

Dacă e să comparăm luna iunie cu noiembrie, prețurile la Carrefour au scăzut la această categorie cu 5,03%, adică cu 2,6 lei, iar la Auchan prețul pentru coșul cu produse de curățenie a crescut cu 4,61 %, mai precis cu 2,25 lei.

c) Produse de igienă personală Carrefour + Auchan

La categoria de produse de igienă personală, prețurile au rămas în luna iunie la fel ca cele din luna mai

d) Medicamente de bază Farmacia Tei + Site-ul Dr Max

Prețurile la medicamentele selectate de noi, pentru a le monitoriza, la Farmacia Tei au crescut în luna iunie față de mai cu 2,52%, adică cu 1,50 lei.

De asemenea, și la Dr Max a avut loc o creștere a prețurilor în luna iunie față de mai cu 0,83%, adică cu 0,50 lei.

Dacă e să comparăm prețurile din luna iunie cu cele din luna noiembrie, la Farmacia Tei prețurile au crescut cu 17,31%, mai precis cu 9 lei, iar la Dr Max prețurile au crescut cu 14,03%, adică cu 7,5 lei.

Menționăm că această creștere a avut loc ca urmare a faptului că am selectat în luna aceasta „Paracetamol 500mg, 20 comprimate, Zentiva”, față de lunile trecute, când selectasem „Paracetamol, 500 mg, 20 comprimate, Terapia”. Această modificare are loc datorită dinamicii pieței.

e) Rechizite pentru școală Carrefour + Auchan

La categoria de rechizite, prețurile la cele două categorii pe care le-am selectat pentru monitorizare nu s-au schimbat în luna iunie față de mai, nici la Carrefour și nici la Auchan.

f) Combustibil. Ca referință am ales Petrom B-dul Timișoara nr. 8C, Sect 6 + Mol Calea Giulești

La Petrom B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6, prețul la motorină a scăzut în luna iunie față de mai cu 0, 27 lei, adică 3,72%.

Și la Mol Calea Giulesti a scăzut prețul la motorină în luna iunie față de mai, tot cu 0,27 lei, adică 3,68 %.

De asemenea, și prețul benzinei standard a scăzut. La Petrom B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6, prețul la benzină a scăzut în luna iunie față de mai cu 0, 36 lei, adică 4,94%.

La Mol Calea Giulesti, prețul la benzină a scăzut în luna iunie față de mai tot cu 0, 36 lei, mai precis cu 4,87%.

g) Prețul unui bilet la cinema

Pentru a vedea cât costă un bilet la film la Cinema, am selectat Cinema City Afi Palace Cotroceni. Prețul unui film pentru un adult este de 35 de lei,

În luna mai, prețul unui bilet la film varia între 31,50 lei și 35 de lei.