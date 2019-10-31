Prietenie prin Cultură și Cultura Prieteniei

Este un truism faptul că fenomenul de globalizare este de neoprit, lumea devenind pe zi ce trece un “Sat Universal”- așa cum prezicea McLuhan , capacitatea de comunicare devenind o condiție sine-qua-non a integrării cu succes în societatea viitorului.

Pornind de la Obiectivul esențial al educației din Școala Gimnazială Nr. 117, Sector 6 București, anume pregătirea copiilor pentru societatea viitorului prin metode educativ-formative de învățare activ-participativă, pe principiul “learning by doing”, se organizează proiecte europene și internaționale. Prin realizarea proiectelor menționate se urmărește sistematic atât formarea și perfecționarea profesorilor în proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților de acest tip, cât și achiziționarea de către copii a capacităților de comunicare și integrare optimă în societatea interculturală globală. În cele ce urmează, prezentăm un astfel de proiect, de la fața locului…

La inițiativa dnei profesor Adriana Stoica – directorul școlii , s-a intrat în contact cu Școala Medie Nr. 2 Shengze din sectorul Wujiang, orașul de nivel județ Suzhou, provincia Jiangsu, China, la începutul acestui an școlar. Ca urmare, la 1 noiembrie 2018 s-a semnat un Acord de Parteneriat Educațional pentru doi ani școlari, având titlul Educație prin Cultură & Cultura Prieteniei. Tema proiectului pentru primul an școlar este Tradiții și obiceiuri în țările noastre.

Prima acțiune comună realizată a fost cu ocazia Sărbătoririi Centenarului Unirii, când elevi și conducerea școlii Shengze au fost oaspeții noștri virtuali prin intermediul unei videoconferințe WeChat. Elevii chinezi au dansat și au cântat în limba română cântecul Alunelu, ca un omagiu adus Centenarului Unirii, iar elevi români au interpretat un cunoscut cântec pentru copii, în limba chineză, și au prezentat tradiții populare românești, costume populare etc.

De comun acord s-a decis să facem mai întâi un schimb de delegații formate din profesori, pentru a ne cunoaște mai bine, a face un schimb de bune practici educative și a stabili ce acțiuni concrete vom desfășura pe parcursul proiectului, iar acesta să fie dedicat unei duble Aniversări: 70 de ani de la Proclamarea Republicii China și 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări.

Ni s-a făcut o primire călduroasă de către conducerea Școlii, în frunte cu domnul YAN Weilin- director și dna JIANG Qian – membru în Colectivul de conducere al școlii, profesor de Limba Engleză și Coordonator de proiect. După un foarte frumos și călduros cuvânt de bun sosit ni s-a prezentat un film video despre școală, apoi o scurtă prezentare a sistemului de educație din China, și unele aspecte de managementul școlii. În China, structura sistemului de învățământ este următoarea: Școli primare, de la clasa I la cls. a VI-a, Școli medii clasele VII – IX, respectiv Licee –cls. X – XII. Aici se lucrează cu numere mari, proporționale cu…mărimea Chinei. Înființată acum 40 de ani, această școală medie are un nr. de 2350 elevi în 48 clase (50 de elevi/clasa în medie!!!) suprafață totală a campusului este de 65.000 metri pătrați, suprafața totală a clădirilor fiind de 35.000 metri pătrați!!!

Sunt 190 de profesori, dintre care peste 60% sunt cu gr. I și II, respectiv metodiști pentru districtul Wujiang. Pentru a îndeplini la un înalt nivel calitativ obiectivele educative ale învățământului obligatoriu, școala a aderat la principiul educației centrate pe elev, pe dezvoltarea capacităților individuale ale fiecărui individ și al optimizării continue a procesului de instruire și educație.

Deviza școlii este: Înțelepciune, Integritate, Modestie şi Frumusețe. În vederea dezvoltării complete a personalității elevilor și a valorificării capacităților și înclinațiilor acestora, în școală fucționează zeci de Cluburi ale elevilor, cele mai căutate de elevi fiind cele de Informatică, Filatelie și Legislație; elevii acestor cluburi obțin an de an rezultate notabile la competiții locale, județene, provinciale și naționale de profil. De asemenea, în școală sunt multe cluburi sportive, atât de sporturi tradiționale, cât și de baschet, fotbal, volei, handbal etc.

Școala a luat peste 10 ani consecutiv Locul I la evaluarea anuală a activității școlilor din Districtul Wujiang, fiind situată între cele mai bune școli din acest district. Apoi delegația noastră a prezentat un video cu Salutul elevilor din școală noastră , în limba chineză – elevii Clasei a V-a –C pregătiți de dl profesor Bățăuș Adrian, diriginte RăduțăTheodor – pentru elevii și profesorii din școala-gazdă. Apoi s-a proiectat o prezentare PowerPoint a școlii 117, precum și o alta cu peisaje de poveste din România.

D-na Director Adriana Stoica a făcut o prezentare a sistemului de educație din România. După aceea am vizitat campusul imens, am participat la o lecție deschisă de limba engleză și, în final, am participat la un spectacol cultural artistic foarte divers, pregătit de elevi și profesori din școala gazdă, în cinstea noastră. Toate ne-au impresionat foarte plăcut, dar cel mai mult ne-a entuziasmat cântecul și dansul Alunelu în interpretarea într-o limbă română aproape perfectă de către elevii de clasa a VIII-a din clasa Nr.10 ( ei numerotează clasele, nu le dau litere, pentru că au 20 clase a 7-a, 18 de a 8-a și 16 de a 9-a !!!). Apoi am avut o sesiune de brain-storming dedicată stabilirii activităților concrete ce se vor organiza în următorul an.

A doua zi am avut o întâlnire cu directorul Biroului de Protecție Socială din Districtul Wujiang, D-ra WU Wenqing și adjuncta acesteia, privind aspecte legate de sistemul de protecție a copiilor în China și preocupările în acest domeniu la nivel local. Apoi am vizitat Liceul Wujiang Shenze și Școala Profesională de Sericicultură din cadrul lui. Directorul Liceului, dl WU Chungliang, ne-a prezentat concret preocuparea autorităților locale pentru păstrarea tradițiilor milenare, culturale și economice locale, în contextul noii societăți chineze, aflată într-o rapidă dezvoltare. A fost o experiență unică, foarte interesantă. În acest context ne-am deplasat la Muzeul Mătăsii, unde am văzut istoricul activității economice specific zonei. Din acest fost sat Shengze din Suzhou a plecat mătasea pe celebrul Drum al Mătăsii… Este cel mai vechi centru de producere și prelucrare a mătăsii din China.

În ziua următoare am vizitat o instituție de învățământ superior, gazdele oferindu-ne astfel o imagine completă asupra sistemului de educație din China. Am vizitat Institutul SUZHOU de Schimburi economice și comerț, unde gazdele reprezentate de dl ZHAO Chixuan – Președinte și D-na YANG Julya – Directorul Facultății de Cooperare Internațională, ne-au prezentat activitatea desfășurată în acest Institut pentru pregătirea specialiștilor de care are nevoie economia chineză în domeniile : E-comerț și Logistică, Contabilitate și Comerț Internațional, Mecatronică și IT, Industrie textilă și Artă (textilă în special), Management în Turism, Proiectarea și Managementul Expozițiilor etc. El este o instituție de învățământ public sub administrarea Departamentului Educație al Provinciei (Regiunii) JIANGSU, și are peste 10.000 de studenți, 500 asistenți, preparatori și profesori, cu o suprafață de 250.000 metri pătrați a clădirilor sale.

Am fost invitați la Primăria districtului WUJIANG, unde am avut o foarte interesantă întâlnire cu dl XU Yonghong – Directorul Oficiului de Afaceri Externe, cu dl WANG Wei Ming – Director adjunct al Oficiului Educație și alți oficiali din primărie. Au apreciat munca desfășurată de Echipele de Proiect de la Școala 117 respectiv Sc. Medie Nr. 2 Shengze pentru organizarea acestui proiect, de activitățile deja organizate în acest prim an al colaborării, și au fost foarte plăcut impresionați de prezentarea în ziarul Curierul Național , respectiv Tribuna Învățământului a activităților din Proiect, de diseminarea experiențelor de bune practici educative. Ei și-au exprimat interesul pentru acest proiect și ne-au asigurat de tot sprijinul necesar pentru desfășurarea în condiții optime a lui, precum și de extinderea colaborărilor de acest fel între instituții de educație din cele două țări.

În încheiere menționez o idee exprimată foarte poetic de dl director YAN Weilin, în cuvântul de bun venit , și anume “ așa cum spune un străvechi proverb românesc Dacă vrei mai mulți trandafiri, plantează tufe de trandafir! “. Acest proiect are scopul de a educa elevii din cele două școli pentru a sădi și îngriji Floarea Prieteniei.

Iar mesajul elevilor din școala 117 se încheia astfel: Fie ca prietenia dintre elevii din cele două școli să dăinuie peste VREMI !