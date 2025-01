Prima expoziție imersivă Da Vinci din România va avea loc la MINA

MINA, Museum of Immersive New Art, își continuă misiunea de a explora noi forme de exprimare artistică și lansează prima expoziție imersivă din România dedicată simbolului Renașterii, „Da Vinci, The Immersive Show”. Conceput de echipa MINA Studios, spectacolul va debuta pe 1 februarie și va oferi publicului o experiență profundă în universul creativ al unuia dintre cei mai influenți inovatori din istorie.

Leonardo da Vinci (1452–1519) este recunoscut drept unul dintre cei mai mari inovatori ai umanității, un simbol al Renașterii care a îmbinat arta, știința și tehnologia. De la capodopere precum „Mona Lisa” și „Cina cea de Taină” până la invenții și studii de anatomie, Da Vinci a influențat profund cultura și știința, lăsând o moștenire atemporală.

Noul spectacol imersiv îmbină tehnologia de ultimă generație cu o narațiune artistică pentru a prezenta personalitatea complexă a lui Da Vinci. Publicul este invitat să descopere geniul renascentist printr-o serie de capitole care explorează dimensiunile multiple ale creației sale.

Structura spectacolului



Capitolul 1: Gândurile lui Da Vinci

Această secțiune invită publicul să pătrundă în mintea creativă și vizionară a lui Leonardo, explorând gândurile, ideile și cercetările sale. Subcapitolele includ:

* Artistul vizionar – Mona Lisa

Publicul descoperă clarobscurul și subtilitățile tehnicii -sfumato- folosită de către Leonardo pentru a crea celebrul zâmbet enigmatic al Mona Lisei, și modul în care acestea reflectă înțelegerea emoțiilor umane.

* Anatomistul – Omul Vitruvian

Un capitol dedicat studiilor despre proporțiile umane, în care „Omul Vitruvian” devine simbolul relației dintre știință și artă.

* Inginerul – Mașinile zburătoare

Invențiile vizionare ale lui Leonardo sunt aduse la viață, ilustrând obsesia sa pentru mecanică și zbor, inspirată de observațiile asupra păsărilor.

* Omul de știință – Studiul apei

Un segment care explorează observațiile și schițele lui Da Vinci despre dinamica fluidelor, conectându-le cu modul în care apa este reprezentată în peisajele sale.

* Moștenirea – Cina cea de Taină

Punctul culminant al acestei secțiuni pune în lumină „Cina cea de Taină” ca o sinteză a lucrărilor sale, combinând artă, știință și perspectiva sa asupra umanității.



Capitolul 2: Orașul viitorului

Inspirat de desenele sale, acest capitol imaginează un oraș al viitorului, unde invențiile și viziunile lui Da Vinci prind viață. O experiență care evidențiază preocuparea sa pentru inginerie, urbanism și inovație.



Capitolul 3: Atelierul lui Da Vinci

Spectacolul se încheie cu o incursiune în atelierul său, locul unde ideile prindeau formă. Publicul va simți atmosfera spațiului său de creație, fiind martor la procesul din spatele unora dintre cele mai remarcabile invenții ale omenirii.

Realizarea spectacolului a fost o provocare, având în vedere complexitatea operei și personalității lui Da Vinci. Echipa MINA Studios a creat o experiență care merge dincolo de lucrările sale iconice, explorând profunzimea unei minți preocupate de cunoaștere în toate formele ei.

„Leonardo Da Vinci nu a fost doar un artist, ci și un vizionar ale cărui idei și observații au depășit granițele timpului său. Spectacolul nostru reflectă această dimensiune, oferind publicului o experiență inspirată de curiozitatea, rigurozitatea și viziunea care i-au definit opera,” a declarat echipa MINA Studios.