Prima rută navală de containere cu emisii zero de carbon între Guangzhou și Hong Kong

Cea mai mare navă electrică inteligentă pentru transport fluvial cu containere din sudul Chinei, Suigang 02, transportând mobilă și bunuri de uz casnic produse în provincia Guangdong, a plecat, marți, din portul Guangzhou spre Hong Kong. Acest eveniment marchează lansarea oficială a primei rute de containere cu emisii zero de carbon din zona Golfului Guangdong-Hong Kong-Macau.

Această rută adoptă un nou model de transport naval ecologic, cu emisii zero și zgomot redus. O singură navă poate reduce emisiile de carbon cu peste 550 de tone pe an, iar cantitatea totală a carbonului redus pe durata întregului ciclu de funcțiune al navei este estimată la 19.000 de tone.

Pe navă pot fi încărcate 240 de containere standard. Aceasta este echipată cu un sistem de operare inteligentă, care gestionează în mod digitalizat procese precum monitorizarea consumului de energie, funcționarea echipamentelor și coordonarea navă-mal. Spre deosebire de navele cu combustibil fosil, Suigang 02 nu generează emisii și poluare pe parcursul navigației. Proiectul a fost inclus în lista proiectelor demonstrative de tehnologii avansate ecologice și cu emisii reduse de carbon, lansată de Comitetul de Stat pentru Dezvoltare și Reformă din China, oferind o soluție replicabilă și diseminabilă pentru electrificarea navelor pe apele din întreaga țară.