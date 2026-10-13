Forumul de la Beijing privind Reacția Rapidă la Sesizările Publice 2026

Forumul de la Beijing ediția 2026 privind Reacția Rapidă la Sesizările Publice a fost inaugurat luni, în organizarea Academiei de Științe Sociale din China, China Media Group (CMG) și Primăriei Beijing, în prezența a peste 3.200 participanți, dintre care peste 230 de invitați străini din peste 70 de țări.

Membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), Secretarul Comitetului Municipal Beijing al PCC, Yin Li a declarat că Secretarul general al CCPCC, Xi Jinping, acordă o mare importanță activităților urbane, sublinind dezvoltarea centrată pe popor și principiul „orașul este pentru popor”. Beijing este un municipiu internațional plin de vitalitate care se confruntă cu provocări și probleme în guvernanță. Pentru a rezolva problemele locuitorilor, în anul 2019 a fost constituit sistemul de reacție rapidă a sesizărilor publice. Prin intermediul liniei telefonice 12345 și platformei online sunt primite 24 ore din 24 sesizările publice. Până în prezent au fost acceptate aproximativ 200 de milioane de sesizări. Municipalitatea Beijing va continua aprofundarea reformei sistemului de soluționare rapidă a sesezărilor publice, asigurând canale pentru transmiterea solicitărilor locuitorilor, răspunzând preocupărilor acestora. De asemenea, autoritățile din Beijing vor valorifica tehnologiile și Big Data privind viața populației, pentru creșterea nivelului de modernizare a guvernării urbane.

La rândul său, directorul general CMG, Shen Haixiong, a declarat că în ultimii ani municipalitatea Beijing a practicat concepția „orașul poporului trebuie să fie pentru popor”lansată de secretarul general al CCPCC, Xi Jinping, realizând identificarea precisă și alertarea timpurie asupra nevoilor frecvente și problemelor comune ale locuitorilor, asigurând răspunsuri rapide și soluționări corespunzătoare. CMG este atât martor și cronicar, cât și participant și susținător al eforturilor administrației din Beijing pentru construirea unui oraș pentru oameni. Documentarul „Hotline Beijing”cu subiectul liniei telefonice 12345, realizat de CMG, a generat un ecou larg în rândul publicului global. Documentarul „Hotline Beijing 2”a fost lansat în premieră, luni, proiect în care printr-o serie de povești reale este prezentat fundamentul valoric al principiului „poporul pe primul loc”, în era tehnologiilor digitale și inteligente. Cu ajutorul tehnologiilor, CMG face ca farmecul orașului poporului să poată fi simțit și accesibil.

Tema permanentă a Forumului de la Beijing privind Reacția Rapidă la Sesizările Publice este „Orașul poporului, construim împreună un viitor frumos”, tema ediției 2026 fiind „Era digitală, inteligentă și orașul poporului”.