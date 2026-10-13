Xi Jinping cere eforturi pentru dezvoltarea sistemului de sănătate din China

Conferința Națională de Sănătate din China se desfășoară în perioada 12–13 octombrie, la Beijing. Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, a cerut eforturi susținute pentru a urma cu fermitate o cale de dezvoltare a sistemului de sănătate cu specific chinezesc și pentru a obține progrese decisive în cadrul Inițiativei China sănătoasă în perioada celui de-al 15-lea Plan cincinal (2026–2030).

Xi Jinping a subliniat că sănătatea populației este un indicator important al prosperității națiunii și al puterii țării. De la cel de-al 18-lea Congres al Partidului, Comitetul Central a plasat sănătatea populației în centrul strategiei de dezvoltare, stabilind direcțiile de acțiune în domeniul sănătății pentru noua eră și adoptând decizii majore pentru construirea unei Chine sănătoase. În acest context, au fost dezvoltate cel mai mare sistem de servicii medicale din lume, sistemul de medicină tradițională chineză (TCM), sistemul de prevenire a bolilor și sistemul de asigurări medicale. Astfel, domeniul sănătății a înregistrat realizări istorice și progrese pe multiple planuri.

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„China sănătoasă pe care ne propunem să o construim trebuie să fie echilibrată, incluzivă, de înaltă calitate și eficientă”, a declarat președintele Xi.

Xi Jinping a subliniat necesitatea aplicării ferme a strategiei de dezvoltare care acordă prioritate sănătății, a punerii accentului pe prevenirea bolilor și a îmbunătățirii generale a serviciilor medicale și a calității actului medical. De asemenea, el a evidențiat importanța coordonării dezvoltării și gestionării serviciilor medicale, a asigurărilor de sănătate și a medicamentelor, ca direcție esențială a reformei sistemului medical, precum și a consolidării personalului și a resurselor umane de specialitate din domeniul sănătății.

Sănătatea pentru toți este un deziderat comun al întregii omeniri. Xi Jinping a subliniat că este necesară promovarea activă a construirii unei comunități globale a sănătății, intensificarea cooperării pentru a face față provocărilor majore din acest domeniu și îmbunătățirea continuă a stării de sănătate și a bunăstării populației din toate țările.