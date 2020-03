Prințul Charles, moștenitorul coroanei britanice, contaminat cu Covid-19

Prințul Charles (71 de ani) a fost testat pozitiv cu noul coronavirus și prezintă “ușoare simptome” ale bolii, anunță un comunicat al serviciilor speciale de comunicare ale acestuia. “Nu este posibil să se determine cu certitudine cine l-a contaminat pe prinț, dat fiind că, în ultimele săptămâni, domnia sa a avut numeroase angajamente”.

În acest moment, prințul Charles se află în Scoția, izolat la castelul din Balmoral, împreună cu soția sa, Camilla. Și ea a fost testată, dar rezultatul a fost negativ.

În presa britanică a apărut o informație de interes, potrivit căreia, la 10 martie, prințul Charles a participat la un eveniment la Londra, în prezența prințului Albert II de Monaco, testat de atunci pozitiv cu Covid-19.

Regina Elisabeta a II-a (93 ani), mai anunță presa, s-a retras de mai multe săptămâni la castelul Windsor, situat la circa 40 km. vest de Londra. “Regina este sănătoasă”, a anunțat o purtătoare de cuvânt a palatului Buckingham, precizând că și-a văzut ultima dată fiul la 12 martie și că “a urmat toate recomandările oportune”.

Guvernul britanic le-a cerut tuturor persoanelor cu vârste de peste 70 de ani să se autoizoleze pentru 12 săptămâni.

Foto: By Rowanashe at English Wikipedia – Transferred from en.wikipedia to Commons by Liftarn using CommonsHelper., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12031456