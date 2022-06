Profit cu 17% mai mare în 2021 pentru AKCENTA și creștere cu aproape 10% a portofoliului de clienți

AKCENTA CZ, cea mai mare instituție de plată din Europa Centrală, cu operațiuni în Republica Cehă, Slovacia, Germania, Polonia, România, Ungaria şi Franța, a raportat pe anul 2021 un profit net de 73,1 milioane CZK (aprox. 2,95 mil. Euro), în creștere cu 17% față de anul anterior.

Instituția financiară specializată în schimburi valutare și plăți internaționale pentru exportatori și importatori și-a extins portofoliul de clienți la peste 45 000 de companii (aproape 2 000 fiind companii românești), creștere venită pe fondul volatilității crescute din piața valutară, dar și a necesității companiilor de a-și proteja operațiunile în fața riscului valutar.

AKCENTA reușește, astfel, să sărbătorească printr-un profit-record cu ocazia celei de-a 25-a aniversare pe piața europeană.

„Nesiguranța asociată perioadei de pandemie a revenit în valuri și a provocat fluctuații repetate în piața valutară, lucru care a determinat o cerere mai puternică din partea clienților noștri, atât pentru operațiuni la vedere, cât și pentru acoperirea riscului de curs valutar. De exemplu, comparativ cu anul 2020 care, în acest sens, a fost tot atipic, anul trecut am oferit cu 13% mai multe garanții. În același timp, am reușit să ne creștem cota de piață și să fim foarte eficienți pe toate cele șase piețe europene. Împreună, toate acestea s-au reflectat în cel mai de succes rezultat economic al business-ului AKCENTA din istoria sa de 25 de ani”, a declarat Milan Cerman, Președintele Consiliului de Administrație al AKCENTA CZ. Acesta adaugă: „Suntem mulțumiți, de asemenea, de succesul platformei Zalep.to pe care am oferit-o clienților noștri de pe piața cehă pentru prima dată anul trecut. S-a dovedit că acesta este exact tipul de instrument financiar pe care unii dintre clienții noștri au plăcerea să îl folosească.“

Cu o dinamică diferită, piața din România a reacționat mai puțin preventiv în 2021, clienții importatori și exportatori optând în principal pentru operațiunile valutare curente (schimburi și plăți internaționale) și mai puțin pentru instrumentele de acoperire a riscului valutar (Forward).

„Remarcăm în continuare o reticență a companiilor românești în privința folosirii serviciilor de acoperire a riscului valutar, în ciuda beneficiilor pe care acestea le oferă: predictibilitate și stabilitate pentru tranzacțiile în monedă străină”, susține Theodor Ștefanovici, Director Comercial al AKCENTA în România.

În ce privește operațiunile curente derulate de importatorii și exportatorii români – schimburi valutare și plăți în monedă străină – s-a observat o modificare în comportamentul companiilor, în special la cele care derulează afaceri cu parteneri din China. „Dacă în anii anteriori schimburile RON-USD-RMB erau preponderente, în 2021 clienții noștri au profitat mai mult de serviciul AKCENTA prin care au realizat schimb direct din Lei în Yuan Renminbi. În acest fel, companiile care au optat pentru acest schimb au beneficiat de transferuri mai rapide și mai puțin costisitoare, reușind să obțină un profit stabil și să își consolideze parteneriatele”, completează Theodor Ștefanovici.