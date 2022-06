250.000 euro finanțare pentru soluția de automatizare e-commerce a startup-ului Ecap

– Soluție completă de automatizare de la înregistrarea produselor, contabilitate și gestiune până la livrare, care reduce cu 90% timpul de management operațional al produselor și comenzilor din magazinele online

– Peste 650.000 de comenzi și 13 milioane de Euro tranzacții într-un an

– Cifra de afaceri estimată pentru 2022- 100.000 euro, respectiv 500.000 euro pentru 2023

– Dezvoltare internațională, pentru 2022-2023, prin integrări cu market-place-uri internaționale și depozite externalizate

– Investiția, susținută de primul client al platformei, pentru adăugarea de noi funcționalități și rebranding

Ecap, o soluție completă de e-commerce automation, a primit 250.000 Euro finanțare pentru dezvoltarea de noi funcționalități, susținerea unei campanii de testare gratuită pe o perioadă de trei luni și pentru rebranding. Ecap ajută deținătorii de magazine online să automatizeze operațiuni și procese interne pe întreg lanțul, de la achiziția și importul produselor, până la înregistrarea facturilor în programele de contabilitate, managementul stocurilor și generarea AWB-urilor pentru curieri. Ecap facilitează și extinderea plajei de target în afara site-ului propriu contribuind pe ansamblu cu aproximativ 90% la reducerea timpului de administrare al magazinelor online cât și la lărgirea bazei de clienți și promovarea produselor.

Până la ora actuală, prin platforma Ecap clienții au publicat peste 500.000 de produse, au procesat peste 650.000 de comenzi, au generat peste 700.000 de AWB-uri, depășind astfel o valoare totală a produselor tranzacționate de 13 milioane de Euro.

Veniturile estimate ale Ecap, pentru 2022, sunt de 100.000 de Euro, cu o țintă de 500.000 Euro în 2023. Prognoza se bazează pe un scenariu realist, de creștere a numărului de clienți de la 12 la 30, a numărului mediu de comenzi procesate la aproximativ 80.000 lunar și la o creștere a comenzilor clienților existenți de peste 5%, lunar.

Finanțarea de 250.000 de Euro pentru adăugarea de noi funcționalități, rebranding și susținerea ofertei de testare pentru până la trei luni a fost asigurată de primul client al soluției, TopStrong. Cei doi co-fondatori, Adrian Gafița și Andrei Mititiuc, au testat soluția în cadrul companiei, în ultimii 4 ani. Cu ajutorul acesteia, TopStrong a ajuns la peste 10.000 de comenzi pe lună și o creștere de 5 ori a cifrei de afaceri.

În ultimele 12 luni, echipa Ecap, formată din 10 persoane, a adăugat noi funcționalități care acoperă toate nevoile proprietarilor de magazine online, în procesul de vânzare, administrare, livrare și promovare a produselor.

“Am încercat în acest an, în care ne-am concentrat pe dezvoltarea ofertei, să acoperim toate nevoile din piață pe zona de e-commerce automation, asta pentru că primeam din partea clienților noștri diverse solicitări prin care înțelegeam că sunt încă multe părți neacoperite. De exemplu, ni s-a cerut să includem în platformă o funcționalitate care să permită actualizarea prețurilor din marketplace-uri în funcție de concurență. Am avut în vedere și să păstrăm soluția GDPR-guaranteed, astfel încât integrările să nu genereze probleme adiacente clienților noștri. Oferta noastră de prețuri a fost gândită și ea în baza unul model de calcul custom, astfel încât orice antreprenor, chit că are un start-up sau o afacere cu volum mare, să aleagă opțiunea de plată cea mai avantajoasă pentru afacerea sa”, susține Adrian Sfichi, CEO și co-founder al Ecap.

În momentul actual, Ecap acoperă cele mai multe integrări cu programe ERP românești de pe piață, platforme de e-commerce, platforme de tip marketplace, platforme de curierat, feed-uri de stocuri, feed-uri de produse sau soluții de fulfillment. Timpul de integrare pentru orice platformă nouă propusă de clienți este de aproximativ 2-3 săptămâni.

Ecap a finalizat în această perioadă și noul branding și noul site: www.ecap.ro, realizate de agenția de B2B marketing, Focal Hive.

Pentru 2023, echipa Ecap își propune să dezvolte și mai multe integrări cu depozite externalizate, astfel încât mărfurile să ajungă rapid la clienții finali, în costuri cât mai reduse. De asemenea, Ecap își propune integrarea cu cât mai multe marketplace-uri internaționale, cum ar fi eBay sau Amazon, dar și a altor sisteme ERP care să răspundă solicitărilor din piață. Tot în obiectivele de dezvoltare pentru 2022-2023 este inclusă și realizarea unui catalog de firme în sistem drop-shipping la care clienții Ecap să se poată conecta direct din platformă, având, astfel, întregul lanț de aprovizionare automatizat.