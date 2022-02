În 2021 ROCA X și-a dublat numărul tranzacțiilor și a devenit primul EuVECA din România

În 2021 ROCA X și-a dublat numărul de tranzacții și valoarea acestora: a investit 3,5 milioane de EUR în 7 startup-uri noi și a avut 10 runde de follow on. Acestor reușite li se alătură triplarea capitalului disponibil de la 4 la 12 milioane EUR și înregistrarea EuVECA ce permite echipei de management a ROCA X administrarea de portofolii de fonduri cu capital de risc de pe teritoriul Uniunii Europene. 2022 a început la fel de promițător, cu cea mai mare tranzacție a ROCA X, prin care VC-ul a contribuit cu 900.000 Eur la accelerarea adopției pe piața din US a BunnyShell.

„În 2021 ne-am depășit estimările. Tot ce am realizat – de la majorarea de capital, extinderea portofoliului și realizarea rundelor de follow on sunt dovezi ale performanței echipei ROCA X și a succesului principiilor și viziunii noastre de selecție. Este totodată o dovadă că piața tech este în continuare unul dintre sectoarele cele mai atractive pentru plasamente de capital. Mai mult de atât, prin premiera înregistrării noastre ca EuVECA și prin deschiderea către regimul „light” dezvoltat cu succes de ASF, am contribuit la atingerea unei noi etape de dezvoltare a ecosistemului de start-up-uri românesc care acum încurajează apariția unor micro-fonduri de investiții atât în domeniul tehnologiei dar și în alte domenii”, a declarat Alexandru Bogdan, CEO ROCA X.

Investițiile pe care ROCA X le-a făcut în 2021 au fost: IFactor, MocApp, Bonapp.eco, Benefito Mobile, AgUnity, Teleport, SuperOkey, respectiv în 2022 BunnyShell, un start-up românesc specializat în dezvoltarea de tehnologii pentru managementul infrastructurii în cloud.

Totodată, o mare parte din energia ROCA X s-a îndreptat către finanțările de tip follow on de care au beneficiat o mare parte din start-up-urile din portofoliu, printre care: Kinderpedia, Code of Talent, Frisbo, Miluu, Medicai, Xvision etc.

„În anul 2022, ROCA X își va continua viziunea de a contribui cu capital, know-how și mentorat la ideile disruptive și produse scalabile la nivel internațional. În mod natural, în ciclul de dezvoltare al acestui tip de business, ne vom îndrepta atenția și către cum poate arăta viitorul pentru ROCA X.” a continuat Alexandru Bogdan, CEO ROCA X.

De la lansare și până în prezent, echipa ROCA X a susținut în total 25 start-up-uri, dintre care 10 au primit deja validarea prin intermediul unei runde superioare de finanțare pentru a-și continua dezvoltarea. Toate aceste start-up-uri au beneficiat de susținerea ROCA X în multiple arii de la viziune sau decizii strategice de business, planificare strategică și management, consultanță în creșterea eficienței operaționale până la exemple de bune practici în procesele interne, din domenii precum juridic, resurse umane și comunicare externă. De asemenea, start-up-urile beneficiază de accesul la ecosistemul Impetum Group, un ecosistem antreprenorial ce aduce laolaltă oameni, idei, know-how, pasiune și resurse, pentru a maximiza valoarea în fiecare etapă a unui business.

Mai multe informații despre investițiile ROCA X sunt disponibile aici.