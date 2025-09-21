Proiectul Orizont Eminescu Mihai Internațional (POEM-I) continuă călătoria – „Experiența mexicană 1”

Corespondență specială de la profesorul Constantin Hărăbor din orașul Hermosillo, statul Sonora, Mexic

Autori:

Profesor Constantin HARABOR,

Autor și Coordonator de Proiect,

Membru UZPR

Profesor universitar Maria Del Carmen Islas SEPULVEDA

Coordonatoare de Subproiect

Poetă, Membră a WCP

Urmare a prezentării POEM-I la cel de al 43-lea Congres Mondial al Poeților, care s-a desfășurat în orașul antic Madurai din sudul Indiei, statul Tamil Nadu, am primit invitația de a-l prezenta și la cel de-al 44-lea Congres Mondial al Poeților (44 CMP-Monterrey), care va avea loc în orașul Monterrey, Statul Nuevo Leon, Mexic. În consecință, echipa de proiect de la Școala Gimnazială ORIZONT, sector 6, București a conceput și pus în operă un subproiect intitulat Proiect Orizont Eminescu Mihai – Internațional – Mexic Octavio Paz (acronim POEM – I – MExOP). Obiectivul urmărit: crearea unui cadru adecvat în care elevii în primul rând, dar și profesorii și chiar părinții, prin forme activ-participative, de creație și de trăire emoțională să descopere/redescopere frumusețea genialei creații eminesciene în special, a poeziei în general, dar și pentru a le oferi oportunitatea de a intra în contact cu opere ale unor poeți din culturi diferite.

În acest scop am antrenat un grup de copii din Internatul pentru copii și adolescenți în dificultate al Institutului KINO A.C., din orașul Hermosillio să participe la proiect. Am ajutorul a două doamne – Maria Carmen Isla Sepúlveda, profesor universitar de informatică la Institutul Tehnologic TNH-Hermosillo, dar și poetă apreciată, și María Dolores López Valenzuela – Directoarea Internatului. Am trimis tuturor elevilor implicați în proiect o selecție de poezii ale celor doi poeți naționali – Mihai Eminescu, respectiv Octavio Paz, pentru a realiza ilustrații ale acestora. Am reușit ca în acest Proiect să implicăm copii și adolescenți din 12 țări (Australia, Anglia, Canada, Filipine, India, Japonia, Mexic, Noua Zeelandă, Polonia, Republica Moldova, România, Turcia). Totodată, unii elevi au realizat desene inspirate din viața celebrei pictorițe mexicane Frida Kahlo.

Apoi am organizat niște Expoziții internaționale cu acestea în cadrul evenimentelor culturale din Anul 2025 – Anul Mihai Eminescu. Menționez principalele trei, anume Salonul Național „Mihai Eminescu“, ediția a 48-a, la Palatul Parlamentului, Sala de Expoziții „Constantin Brâncuși“ , 3-29.06, București. Manifestarea este organizată anual de Gruparea Colecţionarilor de Medalii şi Insigne „Mihai Eminescu”, din cadrul Societății Numismatice Române; Expoziția Internațională “Orizont Plastic Eminescu Mihai – Octavio Paz” la Catedrala Ortodoxă “Sf. Ioan Botezătorul” din Montréal, 8 – 18.07, realizată în colaborare cu Asociația Scriitorilor Români din America de Nord (ASRAN) și Școala Junimea Română din Montréal; Expoziția Internațională “Orizont Plastic Eminescu Mihai – Octavio Paz” în cadrul Săptămânii Internaționale de Cultură Română din Hamilton, Ontario, Canada, 20 -26.07, organizată de Asociația Culturală Română din acest oraș.

Împreună cu cele două Doamne din Hermosillo am stabilit ca, în perioada 17 – 20.07, să organizăm o astfel de expoziție la Institutul KINO A.C., iar la vernisaj să desfășurăm o festivitate de înmânare a diplomelor de participare a acestor elevi la evenimentele culturale menționate mai sus, precum și a unor Diplome de Excelență pentru adulții implicați direct. Asfel, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin intermediul unor oameni deosebiți, am reușit să realizăm acest moment de suflet în data de 18 iulie a.c. Oaspeți de seamă: Preot Manuel Lizarraga Ruiz – Președintele Institutului KINO A.C., Profesoara – Poetă Clara Luz Montoya Lagarda – Director adjunct al 44WCP 2025-Monterrey, Mexic, Profesor universitar Dr. Sethu Kumanan – Director al 43WCP 2023 – Madurai, India, Poet și Artist fotograf Mario Medina – Hermosillo. Desenele și picturile au fost expuse atât in interior- în sala de festivități, cât și în exterior- în grădină, pe șevalete.

După cuvântul de bun venit al Directoarei Internatului și cel al Președintelui Institutului Kino, am prezentat pe scurt conținutul și filozofia Proiectului, apoi am înmânat diplomele respective. Un moment special a fost înmânarea diplomelor pentru eleva Joe Elevinsha J. de la Holly Cross College (Autonomus), TIRUCHIRAPPALI – India, care, începând cu noiembrie 2024, a participat cu lucrări de grafică și pictură foarte frumoase la toate expozițiile din Proiect, prin intermediul Dr. Sethu Kumanan. În final, foarte emoționat, a luat cuvântul elevul José Guadalupe Roque Navarro. Cuvântul lui -foarte emoționant- a fost de fapt răsplata supremă a muncii depuse de noi în realizarea acestui proiect. El, în esență, a spus că, dacă până acum fiind foarte emotiv și datorită situației lui, după ce a înțeles poeziile citite și a început să deseneze/picteze a simțit că poate să zboare cu mintea și sufletul oriunde în lume. Faptul că a primit aceste diplome a fost ca o recompensă neașteptată ce i-a umplut sufletul de o mare bucurie. Toată asistența – profesori, părinți, voluntari ai Asociației Civile Institutul Kino și elevi – a fost puternic impresionată de această mărturisire de trăire sufletescă sinceră și plină de puritate.

În final li s-a urat succes în participarea la Expoziția Internațională “Verso y Luz“ (Versuri și Lumină) din cadrul 44CMP, 21 – 26 septembrie – Monterrey. Astfel, mulțumiți și încântați sufletește am plecat cu desenele lor spre Monterrey, să facem cunoscută munca și speranțele acestor suflete pure și inocente unor poeți, oameni de cultură aproape din întreaga lume. Menționăm că toate fotografiile sunt opera renumitului artist fotograf și poet Mario Medina din Monterrey, aducându-i și pe această cale sincere mulțumiri pentru sprijinul acordat.