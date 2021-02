Proiectul withu are deja 3000 parteneri oferind facturi 0 la energie!

In plina perioada de scumpiri a facturilor de energie si gaz, proiectu withu.ro a reusit sa ajute cateva zeci de romani nu numai sa plateasca mai putin la factura de energie si gaz ba chiar mai mult, unii deja au factura 0 datorita programului de recomandari inventat de companie!

Energia Gas&Power este furnizorul din spatele acestui proiect, companie care are mai multe produse, atat pentru partea de online cat si pentru proiectul withu.ro.

Unul dintre produsele noastre este pe pozitia 1 in comparatorul ANRE ca fiind cel mai ieftin la aceasta ora atat pentru energie cat si pentru gaz, dupa cum se poate vedea si in imaginea alaturata:

Dar ce conteaza reducerea si pretul daca oferim posibilitatea unor clienti sa nu plateasca nimic la factura?! Proiectul WITHU.RO este creat pentru a schimba modul in care devenim clientii unei companii de energie. Departe de stilul vechi care platea reclame scumpe si materiale birocratice, WITHU se refera la avantajul de a fi client oferind posibilitatea unui castig lunar care sa scada valoarea facturii in cazul in care recomandam si altora compania Energia Gas&Power iar acestia devin clientii ei.

Ce conteaza cat e PRETUL DACA NU PLATESTI? Exact in aceasta situatie sunt deja aproape 100 de clienti care doar in ultimele 2 saptamani s-au implicat in acest proiect care a inceput pe 21 ianuarie 2021! Este foarte la inceput ceea ce ofera marele avantaj celor ce doresc sa beneficieze de o reduce la factura de a gasi o multime de consumatori interesati de ceea ce se poate obtine.

SUNA PREA BINE SA FIE ADEVARAT

De multe ori auzim aceste cuvinte, deoarece nimeni nu poate reduce factura la energie cu 10,20,50, 80 % sau poate chiar de tot! Nimeni in afara de noi, deoarece am gasit o solutie sa investim bani in clientii nostri nu in reclame la TV sau prin ziare!

Oare stiu clientii unei companii de energie ca reclama pe care o vad prin oras sau o aud la radio, este platita din banii lor? Ei bine, acei bani noi am ales sa ii punem in facturile celor care ne ajuta sa creste prin proiectul WITHU si astfel, sa avem clienti Fericiti si multumiti de serviciile noastre!

Mai multe detalii pe withu.ro

WITHU – doar IMPREUNA suntem DIFERITI – IMPREUNA – FERICITI!