Jared Kushner, ginerele și fost consilier al lui Donald Trump, nominalizat candidat la Premiul Nobel pentru pace

Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump și fost înalt consilier la Casa Albă, împreună cu adjunctul său, Avi Berkowitz, au fost nominalizați drept candidați la Premiul Nobel pentru pace pentru rolul lor în negocierea acordurilor de normalizare a legăturilor diplomatice semnate anul trecut de Israel cu țări arabe.

Numele lor au fost propuse de avocatul american Alan Dershowitz, un susținător al lui Donald Trump, autorizat să facă propuneri de candidați la o astfel de distincție în calitatea sa de profesor emerit la Universitatea Harvard.

Susținând propunerile amintite, Alan Dershowitz a subliniat că acordurile diplomatice negociate de cei doi candidați, cunoscute ca “Acordurile Abraham”, au constituit “cel mai mare progres diplomatic din Orientul Mijlociu în ultimii 25 ani”, în condițiile în care “regiunea se așteaptă la o confruntare prelungită cu Iranul”.

În scrisoarea adresată Comitetului Premiului Nobel, avocatul Alan Dershowitz menționează de asemenea activitatea depusă în același scop de fostul ambasador american în Israel, David Friedman, și de fostul ambasador israelian în Statele Unite, Ron Dermer. Evident, temându-se de apariția unor controverse privind nominalizările sale, Alan Dershowitz a ținut să scrie că “Premiul Nobel pentru pace nu este o chestiune de popularitate”…”Este un premiu îndeplinirea considerabilelor criterii fixate de Alfred Nobel în testamentul său”.

Jared Kushner a dat publicității un comunicat în care afirmă că se consideră onorat de nominalizarea sa drept candidat la acest premiu. Laureatul va fi cunoscut în luna octombrie anul acesta.



Foto: By US Mission to the European Union – https://www.flickr.com/photos/us2eu/48003274183, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79482430